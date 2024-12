Obce budou podle novely muset najít pro děti místa v dětských skupinách

„Úskalí bylo přesvědčit zastupitele, abychom šli do dětské skupiny. Já jsem je přesvědčovala, že peníze z dotace určitě vyjdou, a nakonec to vypadá, že všechno bude jinak,“ prohlásila Lorková.

Další podoba pomoci

Ministerstvo se rozhodlo menším obcím pomoci a vyhlásit další dotaci na dětské skupiny. Platí ale jen pro obce, které mají do pěti set obyvatel. Závada jich má více. Ještě další dotace zase není natolik výhodná, protože nebude hradit DPH.

Podle ředitelky odboru národního plánu obnovy na ministerstvu práce a sociálních věcí Petry Hájkové ale má smysl se hlásit dál. „My předpokládáme, že z té výzvy, kde evidujeme asi třicet obcí pod pět set obyvatel, že se přehlásí do té výzvy pro malé obce,“ uvedla.

Obce by podle novely, kterou schválila sněmovna, musely zajistit dětem od tří let místo ve školce nebo v dětské skupině. Jinak by měly rodičům přispět zhruba pět tisíc měsíčně. „To opravdu do toho území přinese možnost volby pro rodiče, kteří opravdu nemají vždy možnost dát děti do zařízení v tom nižším předškolním věku,“ řekla místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Novela zavádí také takzvané „sousedské hlídání“. Rodič tak může po splnění určitých podmínek pečovat i o cizí děti u sebe doma.