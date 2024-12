ŽIVĚ: Sněmovna uctila oběti střelby na fakultě

Poslanci v pátek pokračují v projednávání vládní platové novely s růstem platů vrcholných politiků o téměř sedm procent. Měli by se taky vrátit ke schvalování předlohy o elektronických komunikacích, kterou chce koalice odložit o dva roky dokončení digitalizace služeb státu. Na začátku jednání zákonodárci minutou ticha uctili oběti loňské střelby na filozofické fakultě v Praze. Pátkem poslední řádná letošní schůze skončí. Sněmovna se znovu sejde v lednu.

K platové novele budou moci poslanci podávat pozměňovací návrhy. Opoziční ANO a SPD prosazují pětileté zmrazení platů vrcholných politiků, Piráti navrhují například stanovení hranice pro meziroční růst platů ústavních činitelů na nejvýše šest procent a snížení náhrady na dopravu zákonodárců až o čtvrtinu. Vládní TOP 09 chce krátit poslancům a senátorům platy při vysokém zadlužení státu.

Z výpočtu z předlohy vyplývá, že by se například plat řadového zákonodárce zvýšil příští rok o 7100 na 109 500 korun měsíčně a plat prezidenta republiky by činil 365 tisíc, o 23 800 korun víc než teď. Vlnu kritiky vyvolal především původní návrh, podle kterého by platy vrcholných politiků vzrostly skoro o čtrnáct procent.