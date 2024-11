Sousedské hlídání se v pilotním projektu podle ministerstva osvědčilo

Na Vysočině skončilo testování takzvaného sousedského hlídání. Podle ministerstva práce se osvědčilo. Do budoucna by mělo pomoci hlavně tam, kde chybí školy a dětské skupiny.

Sousedské hlídání má přinést novela zákona o dětských skupinách, sněmovna ji ale ještě neschválila. „V případě, že by se třetí čtení přesunulo do příštího roku, tak pak určitě musíme posunout účinnost, která měla být od 1. ledna 2025, na 1. července,“ upozornila místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Obce a hrazení DPH

Podle novely by obce musely od roku 2026 zajistit dětem od tří let místo ve školce nebo v dětské skupině, jinak by musely rodičům přispět na náklady péče, a to zhruba pět tisíc měsíčně. „Do kontrapunktu ale musíme dát to, že ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli změnilo podmínky na budování dětských skupin předškolních zařízení tím, že zrušilo na konci září jeden program a vypsalo druhý, bez toho, aby obcím hradilo i DPH,“ uvedl místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO).

Poslankyně a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková (STAN) uvedla, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden na ústních interpelacích sdělil, že se bude snažit najít cestu k tomu, aby malým obcím nějakým způsobem s částí DPH pomohl. „Jak to budeme mít hotové, tak to sdělíme,“ slíbil Jurečka.

Sdružení místních samospráv psalo ministrovi dopis – postup resortu v případě dotací na dětské skupiny chce vysvětlit.