Do ulic vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky

Do ulic českých měst vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky. Lidé mohou přispět do označených a zapečetěných pokladniček, ale také on-line na webu sbírky nebo kdykoliv zaslat dárcovskou SMS, případně přispět na sbírkový účet. Letos jde už o 26. ročník sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Výtěžek je určen lidem v těžké životní situaci, desetina pak směřuje na zahraniční humanitární pomoc.
Tříkrálové koledníky mohou lidé potkat v ulicích od 1. do 14. ledna, nejčastěji během prvních dvou lednových víkendů. Například v Uherském Brodě a Bystřici pod Hostýnem vyrazili koledníci do terénu už v pátek.
„Každý ročník Tříkrálové sbírky znovu potvrzuje, že bez dobrovolníků a bez důvěry veřejnosti by tato sbírka nemohla fungovat. Díky sbírce můžeme pomoci mnohem více lidem a mnohem rychleji. Je pro nás důležité vyjádřit našimi aktivitami, že sbírka má smysl, a jsme rádi, že se nám to daří,“ uvedl ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Robert Neugebauer.
Požehnání nad dveřmi i symbol solidarity
Koledníků budou letos opět tisíce. Zapojí se školáci, skauti, farníci i rodiče s dětmi. Zpívají koledy nebo recitují, křídou píšou nad dveře požehnání nebo vylepují samolepky se třemi písmeny K + M + B + 2026. Nápis znamená Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu. Někdy se písmena chápou také jako zkratky jmen mudrců – Kašpara, Melichara a Baltazara.
„Koledníci jsou poslové dobré zvěsti, rozdávají lidem radost a současně jim nabízejí příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem – dárci mohou být solidární s těmi, kteří se bez cizí pomoci neobejdou,“ řekl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.
„To požehnání je veliká milost, protože zůstává v domácnostech celý rok. Setkáváme se se zpětnou vazbou, kdy lidé říkají, že se rádi vracejí domů pod tímto nápisem. Je to pro nás mnohdy inspirativní povzbuzení, že to požehnání s námi zůstává,“ uvedl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.
V plzeňské diecézi znamená zkratka K + M + B už několik let také koledu kraje, města a biskupství. V Plzni tak 12. ledna vyjdou v kostýmech tří králů na koledu od krajského úřadu k biskupství a radnici biskup Tomáš Holub, hejtman Kamal Farhan a primátor Plzně Roman Zarzycký (oba ANO).
Přispět lze i bez osobního setkání
Koledníky lidé poznají podle úředně zapečetěné pokladničky s logem Charity. Vedoucí skupinky, který musí být starší 15 let, má průkazku a na požádání prokáže svou totožnost. Číslo umístěné na kasičce se musí shodovat s číslem na průkazu vedoucího.
Kdo koledníky s pokladničkou nepotká, může přispět na dobročinný účel přes platební bránu. Dárce si může na základě zadání města nebo názvu charity zvolit, v jaké lokalitě má jeho dar pomáhat. Do sbírky je možné přispět také zasláním dárcovské SMS nebo převodem na účet.
Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky dosáhl podle Charity rekordní částky 184,5 milionu korun. I v letošním ročníku budou peníze rozdělovány podle předem daného klíče. Do míst, kde koledníci peníze vybrali, se vrátí 65 procent ze získané částky. Dalších 15 procent směřuje na velké projekty regionálních charit. Na krizovou pomoc v zahraničí putuje deset procent, pět procent poslouží celostátním projektům Charity ČR. Organizace sbírky podle zákona počítá s režií ve výši pěti procent vykoledované částky. Vybrané peníze pomáhají handicapovaným, nemocným, seniorům, rodinám s dětmi i dalším lidem v nouzi.
Příklady využití peněz v regionech
Například Charita Luhačovice chce vykoledované peníze využít na přímou pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci a na nákup automobilu pro sociální služby. Doplnit vozový park ke zkvalitnění terénních služeb plánují také ve Frýdku-Místku. Charita Strážnice chce podpořit svá chráněná pracoviště pro klienty s hendikepem, v Horažďovicích podpoří odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené občany a jejich pečující, v Benešově u Prahy se zaměří na sociálně slabé rodiny a charitní šatník.
Charita Česká Lípa sbírá na provoz sociálního automobilu, který sváží děti se zdravotním handicapem do škol. Charita Litoměřice nakoupí antidekubitní matrace pro Domov na Dámském pahorku. Oblastní charita Hodonín podpoří preventivní programy pro duševní zdraví dětí ohrožených šikanou a závislostmi, dále svůj krizový tým, který pomáhá při nečekaných situacích, i provoz záchranné sítě pro osoby v krizi.
Řeckokatolická charita podpoří volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny, které jim pomohou překonat jazykové bariéry a najít si nové kamarády. „Velmi si vážíme důvěry dárců. Tříkrálová sbírka stojí na tom, že lidé vědí, na co přispívají,“ uvedl Curylo. Záměry jednotlivých charit jsou představeny na webu sbírky.
Tříkrálová sbírka patří dlouhodobě k nejvýznamnějším dobrovolnickým sbírkám v zemi. První se uskutečnila v roce 2000 z podnětu tehdejšího olomouckého arcibiskupa pouze na území olomoucké arcidiecéze. Od roku 2001 se rozšířila do všech diecézí v České republice. V současnosti jde o největší dobročinnou sbírku v Česku.
Koncerty a průvody
Sbírku ve městech doprovodí koncerty, průvody s koňmi, živý betlém nebo filmová promítání pro koledníky. Například na pražském Staroměstském náměstí zazní v pondělí 5. ledna Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Začne na pódiu přibližně v 17:00 po slavnostní promluvě arcibiskupa Jana Graubnera. Akci zakončí tradiční tříkrálový průvod s velbloudy, který pořádá Charita ČR. Součástí mše bude varhanní doprovod varhaníka strahovského kláštera Vladimíra Roubala, zpívat bude Svatojakubský sbor a čtyři profesionální sólisté.
V Poličce na Svitavsku se 10. ledna uskuteční tříkrálový průvod s koňmi a živým betlémem. V Plzni sbírku slavnostně zahájí 5. ledna v 16 hodin v mázhausu radnice, následovat bude program v katedrále svatého Bartoloměje. V Karlových Varech vyjde v 10 hodin průvod koledníků z magistrátu k hlavní poště.
V neděli 4. ledna od 18:00 se uskuteční tradiční Tříkrálový koncert, z Městského divadla Brno ho bude přenášet Česká televize.