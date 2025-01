Církev má pomáhat uzdravit staré rány, míní arcibiskup Graubner

ČT24

, jab

před 23 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Jan Graubner v Interview ČT24 (zdroj: ČT24)

Na rok 2025 připadá takzvaný svatý rok. Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner ho vidí jako příležitost pokusit se uzdravit vztahy tam, kde „jsou nejrůznější zranění“. Uvedl to v Interview ČT24.

Svatý rok, známý také jako jubilejní rok, slaví katolická církev obvykle každé čtvrtstoletí a jeho významným obsahem je výzva k odpuštění ve všech vztazích a na všech úrovních. „Církev hlásá pokání a také ho samozřejmě dělá, nemyslím si ale, že by to mělo být hlavní téma. Svatý rok je o nabídce božího milosrdenství, které uzdravuje, a myslím, že v dnešním světě – můžeme to vzít v životě jednotlivce, i v rodinách, církvi, ve společnosti, v politice, v národě – vidíme spousty nejrůznějších zranění. A myslím, že tady je důležité poslání, abychom především pomáhali uzdravit staré rány,“ říká v této souvislosti arcibiskup Graubner.

Zdůrazňuje, že odpuštění nezmění minulost, ale může změnit budoucnost, protože dává příležitost hledat další společnou cestu. Nezpochybňuje, že omylů se dopouští i církev a její představitelé. „I představitelé církví jsou lidé, takže se předpokládá, že mohou udělat chyby a také je dělají,“ podotkl. Potřeba reagovat na nové věci Za ono čtvrtstoletí od minulého svatého roku se proměnila rovněž česká společnost. „Podařilo se v naší zemi udělat spoustu dobrého,“ domnívá se Graubner. „Přišly i nové věci, na které jsme nebyli připraveni, kdy jsme si my, kteří jsme žili v komunismu, trošku asi idealisticky představovali, jak to je na Západě. Západ se samozřejmě vyvíjel a je to stále v pohybu, tak na některé věci je potřeba nově reagovat,“ dodal. Zmínil konkrétně technický vývoj, který má podle něho vliv i na mezilidské vztahy a duchovní oblast. „Dneska je takové obecné pokušení být specialista na všechno. A není dobré, když mluvíme úplně do všeho. Je dobré se snažit tomu rozumět, o to se pokouším, ale i tak často docházím k názoru, že nevím, a nechávám to na druhých,“ poznamenává. Církev se má vyjadřovat k veřejným věcem Vyjadřování k veřejným věcem považuje z pozice církve za potřebné, ale nechápe takovou potřebu jako zasahování do politiky, jako „roli stranickou“. Církev má podle Graubnera úkol „zasahovat do svědomí lidí, při respektování svobody, aby se rozhodovali tím správným směrem“. Arcibiskup nepovažuje za podstatné, jestli se člověk vnímá jako konzervativec, liberál či má jiný „štítek“. „Kristus nedělal žádné výběrové řízení a žádné přijímací zkoušky. Říkal lidem: ‚Pojďte za mou.‘ A pak říkal: ‚Učte se ode mě.‘ A to nabízí Kristus i skrze církev dneska všem lidem: Ať jsi jakýkoliv a názory máš jakékoliv, chceš-li, tak pojď, dívej se, jak to dělá Kristus, a ty se svým vzděláním, se svým zaměřením, svou zkušeností, hledej, jak odpovíš na Kristovo volání,“ vysvětluje.