Papež zahájil svatý rok, věnoval ho tématu naděje

Papež František v úterý večer při mši ve svatopetrském chrámu ve Vatikánu zahájil katolický svatý rok. Ten by mohl do Říma přitáhnout desítky milionů věřících, píší agentury. Ve středu v poledne papež vystoupí se svým vánočním poselství Urbi et orbi (Městu a světu).