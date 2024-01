Koledníci Tříkrálové sbírky tradičně vyrazili do ulic

Začátkem ledna do ulic i letos vyšli tříkráloví koledníci. Peníze, které vybírají do zapečetěných kasiček, putují na charitní péči o lidi s handicapem, seniory nebo matky s dětmi v nouzi. Koleda má ale zároveň sloužit jako požehnání a přání všeho dobrého do nového roku. Sbírka potrvá do 14. ledna, v loňském roce vynesla víc než 161 milionů korun, což bylo nejvíc v její historii.