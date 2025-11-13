Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školy zatím nedostaly část peněz na platy do konce kalendářního roku, protože ministerstvo školství čeká na převod necelých čtyř miliard, které by pak mohlo do regionů poslat. Původní rozpočet s částkou nepočítal. Předpokládal totiž, že financování pracovníků kuchyní nebo úklidu přejde na obce od září. Ty ho ale převezmou až od ledna.
„V současné době nám chybí 160 tisíc na základní tarifní platy a nemáme tam vůbec nic na odměny,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Na Statku v Drahelčicích Markéta Hobzková.
Podle starostky Drahelčic Petry Ďuranové (nestr.) je to komplikace. „Zasáhne nám to rozpočet jak letošního roku, coby zřizovatele, tak i příštího,“ doplňuje Ďuranová.
Odbory hrozí stávkou
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) řekl, že s doplněním finančních prostředků počítá. „Vláda o ničem jiném ani neuvažovala. Během příštích dnů nebo týdnů tu situaci doladíme,“ vyjádřil se k situaci. Převod peněz má vláda projednat 19. listopadu. Informaci dostaly i školské odbory. Ty plánují ve čtvrtek vyhlásit stávkovou pohotovost.
„Chceme vytvořit tlak na vládu, aby opravdu v plné výši dofinancovala to, co kapitole školství chybí, což je necelé čtyři miliardy,“ říká předseda školských odborů František Dobšík.
Podle mluvčí ministerstva školství Veroniky Lucké Loosové má resort školství od ministerstva financí přislíbenou právě tuto sumu. Očekává, že školy peníze dostanou do konce listopadu. „Aby nebyl problém s finančními prostředky na prosinec, že třeba nebude na výplaty, to se nestane,“ uvedla Lucká Loosová.