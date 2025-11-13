Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Financování škol v letošním roce
Zdroj: ČT24

Školy zatím nedostaly část peněz na platy do konce kalendářního roku, protože ministerstvo školství čeká na převod necelých čtyř miliard, které by pak mohlo do regionů poslat. Původní rozpočet s částkou nepočítal. Předpokládal totiž, že financování pracovníků kuchyní nebo úklidu přejde na obce od září. Ty ho ale převezmou až od ledna.

„V současné době nám chybí 160 tisíc na základní tarifní platy a nemáme tam vůbec nic na odměny,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Na Statku v Drahelčicích Markéta Hobzková.

Podle starostky Drahelčic Petry Ďuranové (nestr.) je to komplikace. „Zasáhne nám to rozpočet jak letošního roku, coby zřizovatele, tak i příštího,“ doplňuje Ďuranová.

O úspěchu ve škole v Česku často rozhoduje už narození
Ilustrační foto

Odbory hrozí stávkou

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) řekl, že s doplněním finančních prostředků počítá. „Vláda o ničem jiném ani neuvažovala. Během příštích dnů nebo týdnů tu situaci doladíme,“ vyjádřil se k situaci. Převod peněz má vláda projednat 19. listopadu. Informaci dostaly i školské odbory. Ty plánují ve čtvrtek vyhlásit stávkovou pohotovost.

„Chceme vytvořit tlak na vládu, aby opravdu v plné výši dofinancovala to, co kapitole školství chybí, což je necelé čtyři miliardy,“ říká předseda školských odborů František Dobšík.

Podle mluvčí ministerstva školství Veroniky Lucké Loosové má resort školství od ministerstva financí přislíbenou právě tuto sumu. Očekává, že školy peníze dostanou do konce listopadu. „Aby nebyl problém s finančními prostředky na prosinec, že třeba nebude na výplaty, to se nestane,“ uvedla Lucká Loosová.

Budoucí vláda slibuje úpravu důchodů či vyšší platy státních zaměstnanců
Ilustrační foto

Výběr redakce

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

před 43 mminutami
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

před 9 hhodinami
Demokraté zveřejnili e-maily Epsteina, podle médií v nich zmiňoval Trumpa

Demokraté zveřejnili e-maily Epsteina, podle médií v nich zmiňoval Trumpa

před 9 hhodinami
Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školy zatím nedostaly část peněz na platy do konce kalendářního roku, protože ministerstvo školství čeká na převod necelých čtyř miliard, které by pak mohlo do regionů poslat. Původní rozpočet s částkou nepočítal. Předpokládal totiž, že financování pracovníků kuchyní nebo úklidu přejde na obce od září. Ty ho ale převezmou až od ledna.
před 43 mminutami

Ministerstvo zatím vydalo kvůli kratomu licenci třiceti obchodům

Kratom a jeho extrakt se od středy 12. listopadu mohou v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Zakázaný je i prodej látky v jakékoliv podobě v automatech. Začalo totiž platit nařízení vlády, které kratom řadí na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Ministerstvo zdravotnictví chce novou regulací zamezit mladým lidem přístup k této látce. Dosud vydalo licenci třiceti specializovaným obchodům. Kontroly prodeje bude provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která může udělit sankci až deset milionů korun.
před 10 hhodinami

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Prezident Petr Pavel ve středu na Pražském hradě přijal předsedu hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše. Jednali o návrhu programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. Tématem byl i Babišův střet zájmů. Možný budoucí premiér po jednání zopakoval, že řešení svého střetu zájmů prezidentovi vysvětlí. Pavel nadále požaduje, aby Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak svůj střet zájmů vyřeší.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Rada ČT: Nezvaní Okamury do OVM může být narušením demokratické soutěže stran

Členové Rady České televize považují fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Vyplývá to z usnesení, které radní schválili ve středu na jednání v Brně.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

Ve velkochovu ve Valdíkově na Třebíčsku zasaženém ptačí chřipkou veterináři s hasiči utratili ve středu osmnáct tisíc přibližně týdenních kachňat. Většina z pěti tisíc dospělých kachen uhynula dřív, než mohly být utraceny, usmrtili jich tak kolem 150, řekl ředitel krajské veterinární správy Božek Vejmelka. Jde o chov společnosti AGRO-V.
před 13 hhodinami

Vláda se chce ucházet o vybudování české AI Gigafactory

Vláda schválila záměr ucházet se u Evropské komise o projekt takzvané AI Gigafactory. Česko předloží oficiální žádost v prvním čtvrtletí příštího roku. Hodnota obřího evropského datového centra pro AI je okolo devadesáti miliard korun, třicet pět procent by mělo jít z evropských nebo národních zdrojů, zbytek má zaplatit soukromý investor. O schválení záměru informovalo po zasedání kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu.
před 14 hhodinami

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi na středečním jednání rozhodla mimo jiné o tom, že vyhoví požadavku vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů a nově zvolené sněmovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok. Je identický s původním návrhem z konce září. Rozhodnutí bylo podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) přijato jednomyslně. Končící kabinet podle Fialy krok učinil ve chvíli, kdy je ve sněmovně ustaven patřičný výbor. Ve večerních hodinách už byl rozpočet i s přílohami k dispozici na webu sněmovny.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

V Praze o prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. Výluky na lince C jsou v posledních letech poměrně časté, a to kvůli výměně pražců, modernizaci zabezpečovacího zařízení a rekonstrukci stanice Florenc.
před 14 hhodinami
Načítání...