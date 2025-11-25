Sníh opět komplikuje dopravu v Česku

V úterý ráno sníh opět způsobuje problémy s dopravou, zejména ve východních Čechách a na Moravě. Na některých místech Česka hrozí ledovka, ve vyšších polohách i sněhové jazyky. Komplikace ale nejsou tak velké jako v pondělí ráno, kdy mnoho řidičů zaskočil první letošní sníh. Podle meteorologů má sněžit také ve středu.
Na Vysočině v noci napadlo až osm centimetrů sněhu. Krajští silničáři měli od noci přes 150 výjezdů, nasadili i traktory s radlicemi. V regionu se ráno stalo několik nehod. U Markvartic se na silnici 23 směrem na Starou Říši převrátila na bok cisterna s krmnou syrovátkou. Řidič je podle policie bez zranění. Další nehody byly třeba u Nové Cerekve, Sedletína nebo Dolní Krupé. Problémy jsou i na nájezdech na D1 u Humpolce.
Kvůli uvázlému kamionu mají řidiči problémy mezi Šternberkem a Loděnicí v Olomouckém kraji. V Přerově se na ulici Polní srazilo osobní auto s nákladním autem a ráno stála doprava na Šternberk přes Ecce Homo, nyní se již kolony rozjíždějí. V regionu padá většinou déšť se sněhem, v Moravském Berouně hrozí ledovka. S tou musejí řidiči počítat i na některých kratších úsecích silnic na Opavsku a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji.
Sněžit má i nadále
Několik dopravních nehod ráno zaměstnalo policisty v Pardubickém kraji. Osobní auta havarovala například u Opatova na Svitavsku nebo v Dlouhé Třebové, u Semanína či Českých Libchav na Orlickoústecku. V Libereckém kraji pak na I/35 u Hodkovic ve směru na Turnov havarovalo auto do svodidel, u Levínské Olešnice na Semilsku skončil vůz v příkopu. Obě nehody se ale obešly bez zranění.
Na Znojemsku hrozí místy náledí, před kterým silničáři varovali také v Brně. Počasí způsobilo problémy některým autobusovým linkám v Jihomoravském kraji, před 7:00 je Integrovaný dopravní systém evidoval u Letovic, Boskovic, Blanska a Žernovníku.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu má v úterý sněžit zejména ve východní polovině Česka, někde může napadnout až deset centimetrů. V noci na středu pak bude sněžení vydatnější hlavně na východě a severovýchodě území, ve středu přes den pak může v některých horských oblastech napadnout až pětadvacet centimetrů.