ODS chtěla v Liberci pokračovat, opozici vypovězení koaliční smlouvy nestačí

Koaliční smlouvu další tři uskupení v Liberci (Starostové pro Liberecký kraj /SLK/, Piráti a ANO) vypověděla ODS kvůli vyšetřování policie a obvinění Židka z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí až dvanáct let vězení. Výkonná rada ODS zrušila Židkovi členství ve straně minulý týden v pátek. Ostatní strany radniční koalice mají v zastupitelstvu většinu i bez občanských demokratů – 25 z 39 mandátů. ODS má mandáty čtyři, koalice v původním složení tedy měla v zastupitelstvu 29 z 39 křesel.

V koalici v Liberci chtěla ODS pokračovat, i když odmítavé rozhodnutí ostatních stran se podle regionálního předsedy ODS a poslance Petra Beitla dalo čekat. „Nemohu tvrdit, že by to byla situace, která by nás překvapila, samozřejmě jsme projednávali všechny varianty. Ale trochu mě to mrzí, protože jsme měli za pana Židka solidní náhradu, zkušeného člověka, který by radnici pomohl, ale samozřejmě musíme respektovat rozhodnutí koalice,“ řekl.