Dopravu na Pražském okruhu u Slivence omezí rekonstrukce

Řidiče na Pražském okruhu čekají komplikace. U Lochkovského tunelu silničáři rozmisťují provizorní dopravní značení, a připravují se tak na opravu úseku mezi Slivencem a severním portálem tunelu, která začne v pondělí. Do plného provozu by se měl tříkilometrový úsek vrátit v červenci.

„Od pátečních osmi hodin večer do sobotních osmi hodin ráno se bude ve směru na letiště jezdit pouze jedním pruhem. Od sobotních deseti hodin večer do nedělních pěti hodin ráno se bude jedním jízdním pruhem jezdit v obou směrech,“ informovala redaktorka ČT Kristýna Posekaná o tom, na co se řidiči musí připravit během víkendu.

Samotná rekonstrukce úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou Slivenec (exit 16) a severním portálem Lochkovského tunelu začne v pondělí. Uvést opravený úsek do plného provozu plánuje Ředitelství silnic a dálnic v červenci. Po začátku rekonstrukce se bude v obou směrech jezdit dvěma zúženými pruhy. Maximální rychlost pak bude snížena na 80 kilometrů za hodinu.