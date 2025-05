Muži, ženy i děti. V Rovensku pod Troskami vyvraždili před osmdesáti lety 356 lidí

„Pro nás to ale nekončí. Kříž sice přijímá břemeno, pro nás to ale znamená zdvižený prst, že nesmíme zapomenout a nikdy nedopustit to, co se tady událo,“ dodala. Historik Uhlíř k odhalení kříže uvedl, že během takzvaného divokého odsunu zahynulo v Čechách a na Moravě na 45 tisíc Němců. Jeden z největších masakrů se podle něj udál právě u školy v Rovensku.

Parašutisté

Myšlenka zhotovení smírčího kříže umístěného nad základní školou vznikla z iniciativy rovenských občanů a církví, především sboru Českobratrské církve evangelické. Podle starostky nechtěli památník. „Kdybychom udělali památník, tak památník je věc oslavná, tady není co oslavovat,“ vysvětluje.

Rovensko pod Troskami se proslavilo také hrdinnou smrtí českého paradesantního výsadku operace Antimony v lednu 1943. Parašutisté se tehdy chtěli prostřílet na svobodu z obklíčení Němci. Tehdejší starosta Josef Kouřil je prosil, ať se do ztraceného boje nepouštějí, nebo fašisté Rovensko vypálí stejně jako Lidice a Ležáky. Vojáci nakonec spolkli cyankáli a zemřeli. Kouřilovi se pak podařilo gestapáky odvrátit od jejich úmyslu na vyhlazení Rovenska.