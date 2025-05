Na sklonku války nacisté vypálili Javoříčko, ničili a vraždili i v Leskovicích

„Se zabaveným kulometem ostřelovali projíždějící německá vozidla na silnici z Jihlavy do Tábora. To mělo zřejmě za následek německou odvetu,“ napsal historik Jiří Padevět v knize Krvavé finále, která se zabývá událostmi konce války v protektorátu. Informace o útocích na Němce se brzy dostala do Pelhřimova, kde v té době bydleli němečtí důstojníci včetně příslušníků SS. Část se rozhodla vydat na trestnou výpravu do Leskovic.

Co přesně tragédii v Leskovicích předcházelo, je podle historičky Muzea Vysočiny Pelhřimov Miroslavy Kvášové po letech těžké soudit. „Ale je to důsledek euforie, že vítězství už je blízko a svoboda také. Lidé začali postupovat trochu nerozumně v tom smyslu, že se pokoušeli odzbrojit německé vojáky, kteří byli plně ozbrojeni a na ničem jim nezáleželo. Jen se potřebovali dostat pryč, aby je nedostali Rusové,“ řekla Kvášová.

„Kdo se to dověděl a mohl, ten utekl do lesů. Už tenkrát měli lidé připravené kryty. Byly vykopané v lete, zakryté chvojím a lesními špalky. Mě osobně tam odnesl soused, protože maminka byla zajatá. Byla postavená k vratům s nějakým mladíkem z Litohoště. Chtěli je zastřelit,“ vzpomíná pro Paměť národa Vlastimila Holakovská. Její matka přežila, ale strýc přišel o život, když se s otcem vydal na pomoc vesničanům a zasáhla ho kulka.

Hlavní masakr vypukl druhý den ráno, kdy do vsi dorazila další skupina příslušníků SS pod velením hauptsturmführera (kapitána) Waltera Haucka. Surově zabili dvě desítky obyvatel vesnice, kterou vypálili. Řádění skončilo až před polednem, i pod tlakem vojáků wehrmachtu, kteří společně s povstalci z Pacova donutili esesáky k tomu, aby obec opustili. Společně se pak také pustili do hašení požárů.

Hauck nebyl nikdy za řádění v Leskovicích potrestán. Francouzi jej ale v roce 1949 odsoudili za masakr v městečku Ascq, při němž bylo v dubnu 1944 zavražděno osmdesát osm mužů a chlapců. Jejich popravu nařídil právě Hauck, který si za to vyslechl trest smrti. Ten mu soudy později zmírnily na doživotí, už v roce byl ale 1956 propuštěn a vrátil se do Německa, kde v roce 2006 zemřel. Československá justice se marně snažila případ z Leskovic znovu otevřít.

Ke kruté pomstě nacistů zřejmě přispěla událost z 9. dubna. Opilý partyzán Litviško tehdy v javoříčské hájovně zastřelil Němku Hildu Victorovou a její dvě děti. Victorová byla manželkou lesního správce a poručíka SS Othmara Victory, který ale byl v té době v Německu.

Na rozdíl od svého muže mluvila dobře česky a stejně vychovávala i děti. V dobrém na ni vzpomínají i sousedé. Nějaký čas dokonce spolupracovala s partyzány. Opilý Litviško ji ale obvinil ze zrady a po půlnoci ji spolu s dětmi zastřelil. Ostatní partyzáni pak kvůli zahlazení stop myslivnu zapálili.

Komando SS pro zvláštní použití poručíka Egona Lüdemanna přišlo do vesnice 5. května. Muže shromáždili ve vesnici, ženy a děti odvedli za obec k potoku. ,,Máma vzala do plédu bráchu, toho nejmladšího, měl tři roky, a šli jsme všichni ven. Tam už vojáci stáli a hnali nás ke Střemeníčku. Vždycky když začala střelba, tak jsme se museli schovat někde do příkopu. Až jsme byli pod tím Střemeníčkem, tak ta střelba ustala. Ale pak jsme už viděli, jak se vždycky vyvalil kouř. Rány a kouř. Viděli jsme, že Javoříčko hoří. Nevěděli jsme, co se tam jinak děje, to jsme se dozvěděli, až bylo po všem,“ vzpomíná pro Paměť Národa Anežka Suchánková.