Svět čelí třetí světové válce po kouscích, řekl Lev XIV. Vyzval k míru a konci bojů

Lev XIV. v druhém proslovu k věřícím po svém zvolení zmínil mezinárodní krize. „Nosím ve svém srdci bolest milovaného ukrajinského lidu,“ prohlásil a vyzval, aby se co nejdříve dospělo k „autentickému, spravedlivému a trvalému míru“ na Ukrajině. „Ať jsou osvobozeni všichni zajatci a ať se děti mohou vrátit ke svým rodinám,“ vyslovil přání.

Připomněl také Pásmo Gazy. „Ať se zastaví boje, ať je poskytnuta pomoc vyčerpanému civilnímu obyvatelstvu a ať jsou propuštěna rukojmí,“ uvedl papež. Přivítal také příměří mezi Pákistánem a Indií dojednané o tomto víkendu.

Seznámení s novým papežem

Lev XIV. promluvil k zaplněnému náměstí svatého Petra, kde bylo vidět i několik vlajek USA, kde se nový papež narodil. V davu se sešli Římani, kteří chtěli více poznat papeže, jenž je zároveň biskupem města, i věřící ze zahraničí, kteří do italské metropole přijíždějí ve větším počtu kvůli svatému roku. Například o víkendu se konaly akce zaměřené na kapely a lidové a folklórní soubory.

V neděli dopoledne papež sloužil také mši u hrobu svatého Petra ve stejnojmenné bazilice. V kázání hovořil o tom, jak by se měli chovat kněží. Zdůraznil, že by měli naslouchat Božímu slovu i ostatním lidem. Měli by podle Lva XIV. „umět budovat mosty, poslouchat a nesoudit, nezavírat dveře v domnění, že máme vždy pravdu a nikdo jiný nám nemůže nic říct“.