Média tvrdí, že si Indie a Pákistán poprvé telefonovaly

Situace v Pákistánu je podle indického webu „špatná“, Islámábád proto usiluje o setkání s indickou stranou. To ale zatím oficiálně nepotvrdila ani pákistánská, ani indická vláda. Britská BBC ve svém zpravodajství o konfliktu upozorňuje na velký počet dezinformací ve veřejném prostoru.

Pákistán a Indie i v sobotu hlásily vzájemné údery. Islámabád v noci ohlásil útoky poté, co Indie udeřila na tři jeho letecké základny. Pákistánské údery měly dle tvrzení policie v indickém Kašmíru zabít pět lidí. Dillí sdělilo, že údery na základny v sousední zemi provedlo poté, co Pákistán vystřelil několik „hypersonických raket“ na vojenská zařízení ve státě Paňdžáb.

Vzdušný prostor nad Pákistánem byl pro leteckou dopravu v sobotu od 0:15 SELČ (3:15 tamního času) do 9:00 SELČ (12:00 tamního času) uzavřen, informovala tamní média s odvoláním na národní letecký úřad. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf rovněž svolal jednání Národní bezpečnostní rady, které předsedá. Orgán má na starosti i pákistánské jaderné prostředky, upozornila BBC .

Rubio vyzval ke snížení napětí

Americký ministr zahraničí Rubio jednal po telefonu odděleně s pákistánským ministrem zahraničí Darem a šéfem indické diplomacie Subrahmanjam Džajšankarem. Podle prohlášení americké diplomacie oběma ministrům „zdůraznil potřebu nalezení metody ke snížení napětí a obnovu vzájemné komunikace“. Varoval také před nezamýšlenými důsledky střetů mezi zeměmi, které obě vlastní jaderné zbraně. Rubio také oběma stranám nabídl pomoc Spojených států v usnadnění „produktivních jednání“ mezi nimi.

Hluboké znepokojení z vývoje dalo v prohlášení najevo čínské ministerstvo zahraničí. Peking podle agentury Reuters obě strany vyzval k uklidnění situace a nabídl, že sehraje „konstruktivní úlohu“ při jejím řešení. Islamábád i Dillí by podle něj měly zvolit mír a stabilitu, zachovat klid a zdrženlivost a řešit své sporty politickými prostředky.

Česká velvyslankyně v Indii Eliška Žigová ve vysílání ČT24 poznamenala, že cestování do Indie je zatím bezpečné. „Kam ale nedoporučujeme vůbec vkročit, je právě oblast Kašmíru a Pandžábu, do těchto příhraničních oblastí,“ upozornila. Turisté by se měli registrovat v aplikaci Drozd, dbát pokynů místních úřadů a sledovat vývoj na stránkách velvyslanectví i v médiích.