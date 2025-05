Albánci hlasují v parlamentních volbách, kampani dominovala integrace do EU

V Albánii se konají parlamentní volby. O svůj čtvrtý mandát usiluje premiér Edi Rama, ukončit jeho vládu se snaží další veterán albánské politiky, exprezident a expremiér Sali Berisha. Hlavním tématem předvolební kampaně byla podle tiskových agentur integrace malé balkánské země do Evropské unie.

Členství v evropském bloku do roku 2030 sliboval premiér Rama a jeho socialistická strana. Podle Berishi, který vede se svou Demokratickou stranou rozsáhlou koalici proti premiérovi, není Albánie na rychlý vstup do EU připravená. Berisha zpočátku vsadil na slogan inspirovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem Učinit Albánii znovu skvělou. Média také informovala, že jeho strana využívá poradenství lidí, kteří stojí za úspěšnou Trumpovou prezidentskou kampaní, a to včetně republikánského volebního experta Chrise LaCivity.