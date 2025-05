Partyzánům na Slovensku dělala spojku desetiletá Ernestina Švorcová

Ernestina se narodila v únoru 1934 ve Viničném u Pezinoku na Slovensku. Její otec Michal Pätoprstý vlastnil v Karpatech farmu, pracoval v Bratislavě na ministerstvu zemědělství jako inspektor. „Narodila jsem se do šťastné rodiny, ale válka mi ji vzala,“ říká.

S nástupem nacistů k moci rodina pomáhala nejprve lidem na útěku překročit hranice do Maďarska. Po potlačeném Slovenském národním povstání v roce 1944 se partyzáni přesunuli do hor a lesů, kde pokračovali v boji proti nacistům. Desetiletá Ernestina, se stala jejich spojkou. „Chodila jsem do lesa a tam ti kluci už čekali, kdy přijdu a donesu zprávy,“ vzpomíná. Vzkazy schovávala v kapse zástěrky. Partyzánům nosila také jídlo a léky.

Chlívek skrýval bunkr

S dědečkem pašovala zbraně do domku tety a strýce, kteří ukrývali parašutistu Jozefa Maca. „Vyhodili kytičku z mého košíku a našli pod kytičkou čtyři pistole, které jsme s dědečkem převezli,“ vzpomíná.

Pomáhala s ukrýváním lidí v bunkru na zahradě. „Kopalo se v noci, děti odnášely kbelíky s hlínou. Na bunkru pak postavil prasečí chlívek, aby ho zamaskoval,“ vzpomíná pro Paměť národa.