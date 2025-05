Vulgarity i kopanec do krku. Policisté se zabývají šikanou na jihu Moravy

Urážky plné vulgarit a pošťuchování byly jen začátek. Do útoku na mladou dívku v Miroslavi na Znojemsku se postupně zapojilo několik lidí. K incidentu došlo ve volně přístupné zámecké zahradě. Video, které vše zachycuje, by mělo být stará zhruba dva týdny.

Následovalo další video, které zachycuje odplatu vůči původním agresorům. Na záběrech je vidět i kopnutí do krku. Obě videa zachycující šikanu a napadení se začala šířit na sociálních sítích v tomto týdnu.

Případy už šetří policie, která zároveň varuje před braním spravedlnosti do vlastních rukou. Postih přitom hrozí i těm, kteří záběry umístili na internet. „Tyto akce rozhodně nedoporučujeme, je to nešťastné řešení. Známe totožnost všech těch osob, ať už to jsou agresoři nebo poškození, a zjišťujeme roli jednotlivých osob v těchto případech,“ popsal mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.