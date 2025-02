Dívka v Hodoníně čelila šikaně vrstevníků, matka viní školu

Video ukazuje skupinku dětí, které ubližují žačce sedmé třídy základní školy Vančurova v Hodoníně. Matka dívky v popisu videa obvinila vedení školy, že o situaci vědělo a dlouhodobě ji neřešilo. „Opakovaně jsem to řešila se školou, žádný výsledek. Včera moji dceru napadlo třicet dětí. Třicet dětí si stouplo do kruhu a všichni naráz ji poplivali, kopali do hlavy. Musela jim lízat a líbat nohy,“ napsala na Facebooku.

Podle vedení školy ale agresory nejsou její žáci. „Naše žákyně se stala obětí šikany žáků jiných škol. Útočníci nebyli z naší školy, ale v pozadí jsem poznal některé naše žáky, kteří tam stáli a nic neudělali. Stalo se to i v sobotu, mimo vyučování, úplně na jiném území, než je škola,“ tvrdí ředitel ZŠ Vančurova Andrej Pavlíků.