Děti v Brně šikanují spolužáky i učitele. Pedagogové dávají výpověď

Dvanáct učitelů z druhého stupně základní školy Kotlářská v Brně se rozhodlo dát výpověď. Pedagogové tvrdí, že je šikanují žáci a že to vedení školy odmítá řešit. Šikanu směrem k učitelům i mezi žáky přitom potvrdila Česká školní inspekce (ČŠI). Policie také vyšetřuje lednovou sebevraždu jednoho z žáků základní školy. Situací se bude zabývat radnice Brno-střed.

Jedním z pedagogů, kteří Základní školu Kotlářská v Brně opouštějí, je Jiří Marvan. Na škole učí angličtinu a tělocvik už osm let, v září se ale nevrátí. „V posledních letech se ukázal zcela nefunkční hodnoticí systém a to, co se týká známek nebo chování žáků,“ uvedl.

On sám nevhodné chování žáků řešil. Na lyžařském kurzu děti natočily a sdílely video spolužáka na toaletě. „Viníky jsme odhalili, ti se nám přiznali a přiznali se i k dalšímu nevhodnému chování k jiným žákům na škole,“ řekl Marvan. Podle něj to bylo na dvojku z chování, ale tu žáci nedostali.