Radní Blovic odvolali ředitelku základní školy. Rodiče jí vyčítají přehlížení šikany

Hitkovou, která je zároveň zastupitelkou Blovic za stejné uskupení jako starosta, rada odvolala z důvodu závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jejích činností, úkolů a pravomocí, uvedl odpoledne v prohlášení starosta.

„O tomto rozhodnutí byla paní ředitelka telefonicky informována a následně po písemném vyhotovení usnesení Rady města jí toto bylo doručeno spolu s písemným odvoláním z funkce. Paní ředitelka odmítla potvrdit převzetí těchto dokumentů,“ uvedl Zelenka. Odvolání je ale platné.

Hitková podle něj nesouhlasí s rozhodnutím rady a argumentovala tím, že v médiích a na sociálních sítích se o situaci na škole šířily nepravdy, a zejména tím, že nedostala dostatek času, aby se mohla vyjádřit k závěrům inspekčních zpráv České školní inspekce.

„Za její názor se staví významná část pedagogického sboru, který byl jednání přítomen. Zástupci pedagogického sboru žádají Radu města Blovice a zastupitele města o setkání a možnost prostoru k vyjádření se k výše uvedenému,“ uvedl starosta.

Hitková by měla skončit i jako učitelka, domnívá se část rodičů

Martin Truhlář, otec dvou školáků a spoluautor petice, kterou podepsalo na čtyři sta lidí, není spokojen s tím, že bývalá ředitelka by měla na škole dál zůstat jako učitelka. „Je to úspěch, ale zatím máme splněno tak napůl. Mám strach, aby (odvolaná ředitelka) neovlivňovala ostatní učitele nebo se nějak nemstila dětem. Budeme se ještě radit, co dělat dál,“ řekl.

Matka jednoho z dětí uvedla, že je spokojená, že ředitelku radní odvolali, a doufá, že nový ředitel situaci na škole uklidní. Město vypíše podle tajemníka radnice Kybice na ředitele výběrové řízení.