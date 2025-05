Štěrku, písku a kameniva je málo. Stát chce nové lomy, ale naráží

V Česku funguje přes dvě stě kamenolomů a víc než sto padesát pískoven. Polovina z nich má ale do deseti let kvůli vytěžení zaniknout. Nové se neotevírají kvůli zdlouhavým povolovacím procesům. Ale také kvůli nesouhlasu obcí.

Ve Svrčovci u Klatov denně vytěží třináct set tun kamene. Denní těžba ale zdaleka nepokryje poptávku. Štěrkopísek a stavební kámen jsou klíčovými surovinami pro české stavebnictví, využívají se především jako přísada do betonu při stavbě domů, silnic a dálnic.

Například v Plzeňském kraji je stěžejní stavbou obchvat Přeštic. Pět a půl kilometrový úsek má být hotový do roku 2027. „Jednou z cest je využití recyklovaných materiálů. Bohužel ale stále narážíme na technické předpisy,“ vysvětlila mluvčí Eurovia Kamenolomy Iveta Štočková.

Staveb ale v celém Česku přibývá. Kromě silnic nebo dálnic jsou v plánu třeba vysokorychlostní tratě. Zajištění dostatku materiálu je teď jednou z podmínek pro získání státní zakázky. Ten ale musí firmy často dopravovat i stovky kilometrů. „V každém případě je to tlak na logistiku, tlak na cenu a tlak na dostatek. Ale ten dostatek jsme měli garantován v tom výběrovém řízení,“ poznamenal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Například v Hlinkách u Stanovic na Karlovarsku se místní proti otevření lomu ohradili. Stejně jako jinde se obávají hluku, prachu nebo poškození infrastruktury. „Tohle by mohla vyřešit alternativní forma dopravy z těžebních míst, což je třeba napojení kolejových vleček v podobě nějaké kolejové kontejnerové dopravy nebo třeba lodní doprava,“ řekl ředitel CCEC Research Michal Vacek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje změnu. Na základě nařízení vlády by Česko označilo některé lomy za ložiska strategického významu. Zařadila by je tak například na úroveň zásob lithia. Povolovací proces by se tak oproti standardnímu výrazně zjednodušil a urychlil. Seznam klíčových ložisek má sestavit Česká geologická služba.

Nedostatek písku nebo štěrku zatím nepociťují menší stavební firmy. Jejich spotřeba materiálu oproti liniovým stavbám je ale výrazně nižší.