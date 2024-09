Braňany odmítly záměr Severočeských dolů těžit v sousedství kámen

Obyvatelé Braňan na Mostecku, které sousedí s hnědouhelným lomem Bílina, odmítli záměr Severočeských dolů těžit u obce na Červeném vrchu kámen. Referendum, které se konalo v pondělí, je závazné. Zúčastnilo se ho 47,47 procenta voličů, nadpoloviční většina hlasovala pro to, aby obec využila všech prostředků pro zabránění těžby.

Těžba v lomu Bílina by mohla skončit do roku 2030

„Výsledek referenda není pro projekt příznivý, je nám to určitě líto, protože s koncem doby uhelné bude ve velmi blízké budoucnosti vítáno každé pracovní místo v regionu. I my v něm žijeme, jde nám o jeho budoucnost a vytěžený kámen bychom využili k rekultivaci, obnově krajiny po ukončení těžby v blízkém dole Bílina. To je hlavní cíl projektu,“ prohlásil mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Těžba uhlí na Bílině skončí podle společnosti ČEZ, která vlastní Severočeské doly, nejpozději v roce 2033. Zveřejněný záměr počítá s těžbou kamene od roku 2027 po dobu třiceti let.