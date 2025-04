Havárie vodovodu zastavila v části Prahy tramvaje

Tramvajové linky 1 a 25 jezdí odklonem přes zastávky Chotkovy sady a Čechův most, linka 12 přes Malostranskou a Čechův Most. Linky 8, 26, 91 a 96 nezajíždějí na Strossmayerovo náměstí, trasu mají naplánovanou přes Chotkovy sady a Čechův most do zastávky Dlouhá třída a dál po své trase.

PVK opravují vodovodní přípojku k jednomu bytovému domu v ulici Milady Horákové, řekl kolem deváté hodiny ráno mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Porucha potrubí, které vede pod tramvajovými kolejemi, se podle něj objevila ve středu večer, PVK se následně domluvily s dopravním podnikem na zastavení provozu tramvají od následujícího rána.