Místo tramvají jezdí po Libeňském mostě v Praze autobusy

Od půlnoci z neděle na pondělí přestaly jezdit tramvaje po Libeňském mostě v Praze. Až do odvolání je dopravní podnik v úseku Dělnická až Palmovka v obou směrech nahradil autobusy. Důvodem je dlouhodobě špatný stav mostu. S nynějším ochlazením navíc hrozilo, že by most mohl být pro tramvaje kvůli počasí uzavřen náhle.