Začalo bourání Libeňského mostu. Už se začal hroutit sám, řekl Hřib

Pražští silničáři zahájili bourací práce na uzavřené části Libeňského mostu blíže k Palmovce. Takzvaný inundační most je v havarijním stavu a nesmí na něj auta, tramvaje ani pěší a cyklisté. Vstup na místo je uzavřený od letošního ledna. V sobotu 17. února dopravní podnik (DPP) provizorně vrátil provoz tramvají na část mostu přes řeku, ale sekce soumostí k Palmovce zůstala nepřístupná. Od čtvrtečního rána je na místě těžká technika, která konstrukci strhává z Boudníkovy ulice.

Demolice potrvá do letošního září, pak zahájí Technická správa komunikací (TSK) stavbu nového mostu. Ta potrvá asi dva roky. Automobilová doprava zůstane po celou dobu zachována. Projekt opravy mostu přes Vltavu TSK už připravuje.

„Včera (ve středu) při přípravě zahájení demolice došlo k tomu, že se most začal hroutit. Myslím, že to velice vypovídá o jeho stavu a že ten zásah je skutečně nezbytný,“ řekl ve čtvrtek ráno náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Za Prahu 8 jsem velice rád, že se s Libeňským mostem konečně začalo něco dělat. Doufám, že to bude trvat co nejkratší dobu a že dojde k co nejmenším omezením pro občany,“ uvedl starosta městské části Ondřej Gros (ODS).