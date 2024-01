Uzavřená část Libeňského mostu by měla jít k zemi, rozhodli odborníci

Experti doporučili zbourat nyní uzavřený takzvaný inundační most u pražské Palmovky, který je součástí Libeňského soumostí. Silničáři počkají na platné stavební povolení a pak zahájí demolici mostu. Práce by mohly začít letos v dubnu, řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Historického Libeňského mostu přes Vltavu se práce nedotknou a zůstane v provozu. Dopravní podnik (DPP) vybuduje provizorní tramvajovou zastávku na konci provozované části Libeňského soumostí. Most v části přes Vltavu nevykazuje zásadní problémy a není potřeba jej uzavírat.

TSK v uplynulých týdnech zjišťovala, zda by bylo možné dočasně inundační most podepřít. Odborníci prozkoumali čtyři možná řešení, ale žádné z nich se neukázalo jako vhodné, navíc by byla finančně i časově náročná. Zároveň zvážili možná rizika a nepředvídatelné chování konstrukce, které nelze s jistotou předjímat ani z nynějších diagnostických průzkumů a výpočetních modelů.

Libeňský most z roku 1928 od významného architekta české moderny Pavla Janáka se dosud nikdy neopravoval. Odborníci – takzvaná rada monitoringu – dospěli podle mluvčí k jednoznačnému závěru, že nedoporučují obnovení provozu na inundačním mostě. Zároveň doporučili demolici této uzavřené části Libeňského soumostí. Odborníci objevili závady na vrcholovém kloubu. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů.

Mostu přes Vltavu se demolice a výstavba nového inundačního mostu nijak nedotkne a zůstane nadále v provozu. Také nový inundační most bude možné bez problémů propojit s částí přes Vltavu. Její rekonstrukcí se mají silničáři podle projektu zabývat v následující etapě opravy soumostí. Most přes řeku v souvislosti s uzavřením části nad Rohanským ostrovem prozkoumali odborníci. Neshledali žádné závady, kvůli kterým by jej TSK musela uzavřít.

Radu monitoringu, tedy odbornou skupinu, tvoří projektanti, odborníci z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně a zástupci TSK a zhotovitele.

Na inundační most nesmí doprava ani chodci

TSK před dvěma týdny kvůli závadě způsobené mrazy inundační most uzavřela. Přes most v celé jeho délce nyní nejezdí tramvaje a na inundační most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní, nesmějí ani chodci, cyklisté a automobily. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most.

Libeňské soumostí tvoří šest mostů, postaveno bylo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Janák je mimo jiné rovněž autorem části nedalekého Hlávkova mostu, několika vil ve Střešovicích nebo Škodova paláce či Hotelu Juliš v Praze 1.

Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě. V minulosti některá občanská sdružení i politici opakovaně usilovali o to, aby byl most prohlášen kulturní památkou. Ministerstvo kultury nakonec odmítlo udělit mostu památkovou ochranu, ale doporučilo hlavnímu městu vystavět repliku.