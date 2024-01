Části Libeňského mostu hrozí vyhlášení havarijního stavu. Technická správa komunikací plánuje demolici

Pokud skupina odborníků v příštím týdnu označí stav uzavřené části Libeňského mostu nad Rohanským ostrovem za havarijní, Technická správa komunikací (TSK) začne připravovat její demolici. Začít by mohla v řádu několika týdnů a trvala by asi tři až čtyři měsíce. Následně by TSK zahájila stavbu nového inundačního mostu, která potrvá patnáct měsíců. Práce neovlivní provoz na mostu přes Vltavu, který je památkově chráněný, řekl generální ředitel TSK Jozef Sinčák.

TSK před dvěma týdny kvůli závadě způsobené mrazy uzavřela inundační most pro tramvaje, pěší i cyklisty. Odborníci objevili závady na vrcholovém kloubu. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů. V části přes Vltavu most nevykazuje zásadní problémy a není potřeba jej uzavírat.

„Pokud by havarijní stav byl skutečně vyhlášen, tak budeme postupovat podle projektu, který jsme již měli připravený, protože se chystá plánovaná rekonstrukce celého soumostí. My jsme právě touto etapou (demolice inundačního mostu) chtěli celý projekt zahájit. Od počátku bylo zřejmé, že toto je nejslabší část celého soumostí,“ řekl Sinčák.

TSK už demolici plánuje

Dosavadní zjištění podle něj ukazují, že stav inundačního mostu bude odborníky prohlášen za havarijní. Odbornou skupinu tvoří projektanti, experti z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně a zástupci TSK a zhotovitele.

„Náš předpoklad je, že začneme počínaje úterkem pracovat na plánování demolice. Příprava potrvá podle mého odhadu několik týdnů s tím, že samotná demolice by mohla být zahájena v průběhu března,“ řekl Sinčák. TSK zjišťovala, zda by bylo možné dočasně inundační most podepřít. Odborníci prozkoumali čtyři možná řešení, ale žádné z nich se neukázalo jako vhodné, navíc by byla finančně i časově náročná.

Mostu přes Vltavu se demolice a výstavba nového inundačního mostu nijak nedotkne a zůstane nadále v provozu. Také nový inundační most bude možné bez problémů propojit s částí přes Vltavu. Její rekonstrukcí se mají silničáři podle projektu zabývat v následující etapě opravy soumostí. Most přes řeku, v souvislosti s uzavřením části nad Rohanským ostrovem, prozkoumali odborníci. Neshledali žádné závady, kvůli kterým by jej TSK musela uzavřít.