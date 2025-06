SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 26. června

Francouzská energetická společnost EDF nechystá v Česku podle svého prohlášení další právní kroky k tendru na stavbu nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. „EDF bere na vědomí rozhodnutí brněnského soudu oznámené dne 25. června 2025. EDF potvrzuje, že nebude v České republice podnikat žádné další právní kroky v souvislosti s výběrovým řízením společnosti EDU II na výstavbu nové jaderné elektrárny v Dukovanech,“ uvedla společnost v prohlášení.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal armádě dva dny na to, aby vypracovala plán, jak zabránit teroristickému hnutí Hamás v rozkrádání humanitární pomoci v Pásmu Gazy, informují izraelská média. Podle nejmenovaného izraelského činitele vláda zatím zastavila dodávky pomoci do Gazy, nicméně Světová zdravotnická organizace (WHO) informovala o doručení první zásoby zdravotnického materiálu od 2. března. Úřady v Gaze ovládané Hamásem tvrdí, že při čtvrtečních izraelských útocích zahynulo nejméně 56 Palestinců.