SOUHRN: Zásadní události středy 17. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 17. prosince 2025.
Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely
Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Podle agentury AP tak zvyšuje tlak na autoritářského vůdce země Nicoláse Madura. Trump blokádu oznámil poté, co Spojené státy minulý týden u pobřeží Venezuely zabavily plavidlo převážející ropu. Caracas obvinil Trumpa z porušování mezinárodního práva, volného obchodu a svobodné plavby.
Turek požádal prezidenta o schůzku
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek požádal dopoledne prezidenta Petra Pavla o schůzku a čeká na návrhy termínu. Turek to napsal ČTK na dotaz ohledně zdraví a kroků, které chystá v souvislosti se svou nominací. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, před tím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě Turka, kterému v tom zabránily zdravotní problémy. Pavel opakovaně uvádí, že má ke jmenování Turka výhrady.
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš
Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií, měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu
Evropský parlament ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu téhož roku.
Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd
Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a patnáctinásobné vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dvojice střelců, otec a syn, během oslav židovského svátku chanuka zabila patnáct lidí a čtyři desítky dalších zranila. Přes dvacet zraněných stále zůstává v nemocnici, informuje agentura AP. V Sydney již začali pohřbívat oběti nedělního útoku počínaje rabínem Eli Schlangerem.
Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce
Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby muže, který podle policie v minulém týdnu unesl a následně věznil v chatce dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku, řekl státní zástupce Martin Malůš. Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Muž podle Malůše využil svého práva nevypovídat, práva stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se vzdal.
Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny
Ústavní soud (ÚS) ve středu zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl tak návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou oddělené zápisy diskriminační a vedou k segregaci. ÚS kritizoval odlišné zacházení se zvláště zranitelnou skupinou lidí, tedy dětmi uprchlíků, jimž právní úprava mohla komplikovat přístup ke vzdělání. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je porušování principu rovného přístupu ke vzdělávání nepřípustné. Ocenil, že to potvrdil i Ústavní soud.
Slovenský soud pozastavil účinnost zákona rušícího úřad pro ochranu whistleblowerů
Slovenský ústavní soud ve středu pozastavil účinnost zákona, který měl zrušit stávající úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho od ledna příštího roku novou institucí. Rozhodnutí soudu uvítala opozice, která mu minulý týden doručila podnět k přezkoumání zákona. Výhrady vůči němu měla také Evropská komise, slovenský generální prokurátor i slovenský prezident Peter Pellegrini. Soud zrušil i nové administrativní povinnosti pro nevládní organizace včetně vykazování dárců.
Británie se vrací k programu Erasmus
Británie a Evropská unie se ve středu dohodly, že britským studentům umožní opětovné zapojení do oblíbeného studentského výměnného programu Erasmus+. Jde o malý, ale symbolický signál zlepšení vztahů mezi Spojeným královstvím a EU po brexitu, napsala agentura Reuters.