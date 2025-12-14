SOUHRN: Zásadní události neděle 14. prosince


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 14. prosince 2025.

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Střelba na pláži Bondi v Sydney si vyžádala dvanáct mrtvých, včetně jednoho z útočníků. Podle agentury Reuters to oznámil premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns. Útok podle něj cílil na židovskou komunitu v Sydney. Podle izraelského serveru The Jerusalem Post se na místě konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterých se účastnily přibližně dva tisíce lidí.

Pohřešovaný chlapec ze Zlínska byl asi unesen, policie zadržela jednoho muže

Chlapec ze Zlínska, po kterém od čtvrtka pátrala policie a v neděli jej našla, byl zřejmě unesený a vězněný na chatě v obci Žlutava. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii. Policie zadržela jednoho muže, uvedla na síti X. Dříve policisté uvedli, že nalezený chlapec je v pořádku a byl převezen na zdravotní vyšetření. Našli ho kolem 14:00.

Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

Evropské a americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou za členství země v NATO, připustil podle Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že by to byl z ukrajinské strany kompromis a takové záruky by musely být právně závazné. V Berlíně jedná s kancléřem Friedrichem Merzem a Američany o jejich návrhu na ukončení ruské války, k jehož původní podobě měl Kyjev a jeho evropští spojenci výhrady.

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Nejméně dva studenti zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších devět lidí utrpělo zranění, většina je ve stabilizovaném stavu, informovaly pode médií úřady. Policie později uvedla, že zadržela v souvislosti se střelbou jednu osobu. Po střelci, který byl hodiny po útoku na svobodě, pátraly asi čtyři stovky policistů. Někteří studenti médiím popsali, jak se v budově školy skrývali i několik hodin.

Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh

Pro podezření z plánování útoku pomocí automobilu na vánoční trh v oblasti města Dingolfing v Dolním Bavorsku zatkla německá policie pět mužů. Policisté mají podezření na islamistický motiv chystaného činu. Informovala o tom v sobotu večer agentura DPA s odvoláním na generální prokuraturu v Mnichově. O případu píše také deník Bild.

Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

Nejstarší prodemokratická strana v Hongkongu, Demokratická strana, v neděli oznámila své rozpuštění. S odvoláním na jejího předsedu to uvedla agentura AFP.

Jan Birke opouští SOCDEM

Dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke ukončil téměř po třiceti letech své členství v SOCDEM. Přiměly ho k tomu výsledky sobotního sjezdu strany i složení nového vedení sociální demokracie. Kritizoval rovněž návrh na prodej Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, který straně patří. Vyplynulo to z jeho nedělního prohlášení.

