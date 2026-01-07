SOUHRN: Zásadní události středy 7. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 7. ledna 2026.
Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu
Muniční iniciativa bude pokračovat, zopakoval po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl ale, že do ní Česko nebude dávat peníze. Podle bývalé vlády činil dosavadní příspěvek Česka dvě až tři procenta z celkového objemu vložených peněz.
Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly. Oznámilo to Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Moskva zásah USA odsoudila. Rusko předtím vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker, dříve známý jako Bella 1, doprovodily, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ).
Prezident Turka ministrem nejmenuje, sdělil po novoročním obědě Babiš
Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítal ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér po obědě sdělil, že hlavě státu předal nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Pavel ovšem podle Babiše jmenovat Turka odmítá. O kompetenční žalobě premiér neuvažuje.
Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí
Premiér Andrej Babiš (ANO) čeká s vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí. V pondělí napsal ministerstvu spravedlnosti dopis popisující situaci. Babiš to uvedl ve středu na dotaz ohledně čtvrtečního vypršení termínu, do kterého má podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Akcie do fondu vloží bezprostředně po získání souhlasů, uvedl a dodal, že na některé kroky nemá vliv.
Mráz dál komplikuje dopravu v Evropě, ruší se i letecká spojení s Prahou
Zimní počasí opět narušilo dopravu v některých evropských zemích, může za to první letošní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdí autobusy a ve Skotsku přetrvává varování před ledovkou. Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech středečních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem.
Francie se na pohřbu rozloučila s filmovou legendou Brigitte Bardotovou
V jihofrancouzském Saint-Tropez se ve středu uskutečnil pohřeb francouzské filmové ikony a také ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její manžel Bernard d’Ormale v úterý podle magazínu Paris Match za příčinu úmrtí označil rakovinu. Obřad se konal v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti hostů pozvaných rodinou herečky a Nadací Brigitte Bardotové na ochranu zvířat.
Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu
Středa přinesla v Česku o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.