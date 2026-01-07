SOUHRN: Zásadní události středy 7. ledna


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 7. ledna 2026.

Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu

Muniční iniciativa bude pokračovat, zopakoval po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl ale, že do ní Česko nebude dávat peníze. Podle bývalé vlády činil dosavadní příspěvek Česka dvě až tři procenta z celkového objemu vložených peněz.

Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu
Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly. Oznámilo to Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Moskva zásah USA odsoudila. Rusko předtím vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker, dříve známý jako Bella 1, doprovodily, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ).

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru
Prezident Turka ministrem nejmenuje, sdělil po novoročním obědě Babiš

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítal ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér po obědě sdělil, že hlavě státu předal nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Pavel ovšem podle Babiše jmenovat Turka odmítá. O kompetenční žalobě premiér neuvažuje.

Prezident Turka ministrem nejmenuje, sdělil po novoročním obědě Babiš
Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí

Premiér Andrej Babiš (ANO) čeká s vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí. V pondělí napsal ministerstvu spravedlnosti dopis popisující situaci. Babiš to uvedl ve středu na dotaz ohledně čtvrtečního vypršení termínu, do kterého má podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Akcie do fondu vloží bezprostředně po získání souhlasů, uvedl a dodal, že na některé kroky nemá vliv.

Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí
Mráz dál komplikuje dopravu v Evropě, ruší se i letecká spojení s Prahou

Zimní počasí opět narušilo dopravu v některých evropských zemích, může za to první letošní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdí autobusy a ve Skotsku přetrvává varování před ledovkou. Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech středečních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem.

Mráz dál komplikuje dopravu v Evropě, ruší se i letecká spojení s Prahou
Francie se na pohřbu rozloučila s filmovou legendou Brigitte Bardotovou

V jihofrancouzském Saint-Tropez se ve středu uskutečnil pohřeb francouzské filmové ikony a také ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její manžel Bernard d’Ormale v úterý podle magazínu Paris Match za příčinu úmrtí označil rakovinu. Obřad se konal v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti hostů pozvaných rodinou herečky a Nadací Brigitte Bardotové na ochranu zvířat.

Francie se na pohřbu rozloučila s filmovou legendou Brigitte Bardotovou
Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla v Česku o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.

Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu
SOUHRN: Zásadní události středy 7. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 7. ledna 2026.
Warner Bros stále odmítá Paramount, upřednostňuje převzetí Netflixem

Správní rada americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) jednomyslně odmítla upravenou nabídku na převzetí od firmy Paramount Skydance za 108,4 miliardy dolarů (2,25 bilionu korun). Je podle ní horší než dohoda, kterou už má uzavřenou se společností Netflix. Warner Bros zároveň vyzval své akcionáře, aby nenabízeli Paramountu své akcie, uvedla agentura Bloomberg.
O čem plánujeme informovat ve středu 7. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
SOUHRN: Zásadní události úterý 6. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 6. ledna 2026.
Startuje DouČTo pro deváťáky mířící k přijímačkám

V úterý v 18 hodin startuje nový projekt České televize DouČTo. Je určen pro žáky devátých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Redakce ČT edu jím navazuje na své předchozí formáty k přijímačkám na střední školy v podobě videí, pracovních listů a informačních brožur. Livestreamový pořad povede zkušený lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky, který žáky provede typovými úlohami z češtiny a matematiky.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 5. ledna 2026.
Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

Poslední den loňského roku přestaly mimo Spojené státy vysílat některé hudební kanály MTV. První televizní hudební stanice na světě se v současnosti stala zábavou především pro diváky reality show, ve své nejsilnější době ale dokázala proměnit svět popu.
SOUHRN: Zásadní události neděle 4. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 4. ledna 2026.
