Jan Birke opouští SOCDEM


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke ukončil téměř po třiceti letech své členství v SOCDEM. Přiměly ho k tomu výsledky sobotního sjezdu strany i složení nového vedení sociální demokracie. Kritizoval rovněž návrh na prodej Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, který straně patří. Vyplynulo to z jeho nedělního prohlášení.

„Po 27 letech jsem se rozhodl uzavřít jednu dlouhou a významnou kapitolu svého života a ukončit své členství v sociální demokracii. Výsledky sobotního sjezdu a nově zvolené vedení strany pro mě představují směr a osoby, se kterými se již nemohu a nechci ztotožňovat,“ vysvětlil Birke.

„Návrh nového předsedy na prodej stranického majetku, konkrétně Střelnice v Hradci Králové, je pro mě osobně zcela za hranou toho, co mohu akceptovat,“ pokračoval.

SOCDEM povede dosavadní místopředseda Nedvěd
Jiří Nedvěd (na snímku z května 2024)

Na sobotním sjezdu SOCDEM se stal nástupcem Jany Maláčové v čele strany dosavadní místopředseda strany a středočeské organizace SOCDEM Jiří Nedvěd. Jeho kritici mu vyčítají podíl na spolupráci s KSČM v hnutí Stačilo! v říjnových sněmovních volbách. Maláčová se nejvyššího stranického postu vzdala po neúspěchu Stačilo! ve volbách. Nedvěd po sjezdu řekl, že kapitola Stačilo! je uzavřená. Uvedl také, že odchody ze strany ho mrzí.

Po zvolení Nedvěda oznámil záměr stranu opustit další z bývalých lídrů sociální demokracie – exministr Jan Chvojka. Už po oznámení společné kandidátky s komunisty ve Stačilo! odešli ze SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda.

Ztráta důvěry, vysvětluje Birke

Birke říká, že k novému vedení strany nemá důvěru. „Politika je o lidech, hodnotách a vzájemné důvěře, a tu já k současnému vedení bohužel postrádám. Není v tom zášť, ale klidné, jasné a racionální rozhodnutí. Nyní nadešel čas soustředit veškerou energii, sílu a politické zkušenosti tam, kde to dává největší smysl a kde jsou za mnou vidět reálné výsledky, a to na město Náchod a na práci v Královéhradeckém kraji,“ sdělil Birke.

Starostou Náchoda je od roku 2010, je také krajským zastupitelem, byl i místopředsedou ČSSD (nyní SOCDEM) a poslancem. Vstup do žádného politického subjektu nyní neplánuje, dodal. „Sociální demokracii přeji na její další cestě vše dobré a hodně štěstí, ale bude to už cesta bez mé účasti,“ dodal v neděli Birke.

ANALÝZA: Pád tradiční levice pokračuje. Komunisté ani SOCDEM se do sněmovny nevrací
Předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná

Nový šéf strany Nedvěd chce problémy s chybějícími financemi řešit prodejem nemovitostí strany v Kladně a Hradci Králové. Na pražský Lidový dům se záměr nevztahuje. Do vedení sociální demokraté na sobotním on-line sjezdu zvolili také Radka Scherfera jako statutárního zástupce předsedy. Ve volbě dalších tří místopředsedů uspěli Michal Chalupný, Alžběta Kálalová a Jiří Ott.

Hradecká Střelnice, jíž SOCDEM zamýšlí prodat, je po pražském Lidovém domě druhým největším majetkem strany. Řadu svých nemovitostí v regionech již prodala.

Sociální demokracie je nejstarší existující česká politická strana. V samostatném Česku byla v osmi vládách, měla pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhrála volby do sněmovny. Z dolní komory vypadla v roce 2021. Česká strana sociálně demokratická změnila název na Sociální demokracii (SOCDEM) v roce 2023. Zkratku ČSSD začala používat strana Česká suverenita sociální demokracie.

Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie
Vedení SOCDEM na snímku z března 2025

Výběr redakce

Při útoku na pláži v Sydney zemřelo jedenáct lidí

Při útoku na pláži v Sydney zemřelo jedenáct lidí

10:20Aktualizovánopřed 4 mminutami
Jan Birke opouští SOCDEM

Jan Birke opouští SOCDEM

před 7 mminutami
Kolemjdoucí bleskově odzbrojil střelce v Sydney

Kolemjdoucí bleskově odzbrojil střelce v Sydney

před 45 mminutami
Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

00:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

12:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ropa za agenty pro Madura. Zabavený tanker měl pomoci Kubě, píše NYT

Ropa za agenty pro Madura. Zabavený tanker měl pomoci Kubě, píše NYT

před 3 hhodinami
Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

před 3 hhodinami
Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

08:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Jan Birke opouští SOCDEM

Dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke ukončil téměř po třiceti letech své členství v SOCDEM. Přiměly ho k tomu výsledky sobotního sjezdu strany i složení nového vedení sociální demokracie. Kritizoval rovněž návrh na prodej Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, který straně patří. Vyplynulo to z jeho nedělního prohlášení.
před 7 mminutami

Klidné hodiny využívají k nakupování nejen lidé s autismem

Klidné hodiny při nakupování využívají nejen lidé s autismem, ale i senioři nebo rodiny s dětmi. Letos je zavedly dva řetězce a podle jejich zástupců je lidé využívají. Ve speciálním režimu je v obchodech jednu nebo dvě hodiny týdně vypnuté rádio, ztlumená světla i speciálně proškolený personál. Podobný koncept letos zavedly i olomoucké vánoční trhy.
před 5 hhodinami

Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

Michelinův průvodce rozdal prestižní hvězdy restauracím. Také letos uspěly podniky z Česka, je jich však více než dříve a nachází se i mimo Prahu. Podle herce, blogera a autora Gastromapy Lukáše Hejlíka posune úspěch oceněných restaurací českou gastronomii výš na světové mapě. S tím souhlasí i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek, podle kterého díky tomu Česko nebude dírou na mapě Michelinu. O současné české gastronomii, jejím rozvoji, ale i problémech debatovali hosté v Událostech, komentářích z ekonomiky, kterými provázely Nina Ortová a Jitka Fialková.
před 5 hhodinami

Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) zveřejnil zprávu o stavu země, v pondělí při výměně vlády ji předá svému nástupci Andreji Babišovi (ANO). Materiál s fakty a daty připravil, aby Česko mohlo pokračovat bez chaosu, řekl ve videu na síti X natočeném ve vyklizených prostorách vlády. Česko je ve velmi dobré kondici, dodal.
08:49Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V předvánočním období jsou lidé k charitám štědřejší

V předvánoční době darují Češi charitativním organizacím nejvíc. Během adventu totiž mimo jiné přispívají i lidé, kteří jinak sbírky nepodporují. Zajímají je příběhy nemocných dětí, samoživitelky, senioři, válkou zasažená Ukrajina nebo třeba situace v rozvojových státech. Právě organizaci, která vybírá peníze na pomoc Ukrajině, dorazil rekordní dar ve výši sto milionů od jediného přispěvatele.
před 7 hhodinami

Obce podporují mladé rodiny. Za novorozence nabízí rodičům i deset tisíc korun

Odchod mladých a malá porodnost. Mnohá menší města a obce se potýkají s postupným vylidňováním. Řada z nich proto například zvyšuje finanční příspěvek na novorozence. Od příštího roku dostanou dvojnásobnou částku – tedy deset tisíc korun – děti ve městě Brumov-Bylnice. Stejný příspěvek mají od letošního července i pro rodiče v Jeseníku nebo Valašských Kloboukách. Naopak obec Modrava letos příspěvek snížila z původních šedesáti tisíc na nynějších deset tisíc korun.
před 8 hhodinami

Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny

Ministerstvo životního prostředí představilo pravidla, která mají zajistit větší ochranu půdy před erozí způsobenou kromě vody i větrem. Agrární komoře vadí, že s ní resort změny dostatečně neprojednal a není ani úplně jasné, jak se budou posuzovat jednotlivé případy. Vyhlášku kritizují i Motoristé. Nová pravidla mají platit od července.
před 8 hhodinami

Zubní ošetření v celkové narkóze bude díky novému projektu dostupnější

Podle stomatologů přibývá pacientů, kteří potřebují péči v narkóze. Kapacity nemocnic jsou pro takové zákroky nedostatečné a čekací lhůty můžou být i rok. V privátních zařízeních pak lidé zpravidla platí zákrok v plné výši. Změnit to chce nový pilotní projekt České stomatologické komory a zdravotních pojišťoven, který kopíruje vzor Německa a Švýcarska. Pokud se osvědčí, měly by díky němu ročně najít odpovídající ošetření například tisíce dětí, které se teď potýkají s nedostupností péče.
před 9 hhodinami
Načítání...