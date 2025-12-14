Jan Birke opouští SOCDEM

Dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke ukončil téměř po třiceti letech své členství v SOCDEM. Přiměly ho k tomu výsledky sobotního sjezdu strany i složení nového vedení sociální demokracie. Kritizoval rovněž návrh na prodej Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, který straně patří. Vyplynulo to z jeho nedělního prohlášení.
„Po 27 letech jsem se rozhodl uzavřít jednu dlouhou a významnou kapitolu svého života a ukončit své členství v sociální demokracii. Výsledky sobotního sjezdu a nově zvolené vedení strany pro mě představují směr a osoby, se kterými se již nemohu a nechci ztotožňovat,“ vysvětlil Birke.
„Návrh nového předsedy na prodej stranického majetku, konkrétně Střelnice v Hradci Králové, je pro mě osobně zcela za hranou toho, co mohu akceptovat,“ pokračoval.
Na sobotním sjezdu SOCDEM se stal nástupcem Jany Maláčové v čele strany dosavadní místopředseda strany a středočeské organizace SOCDEM Jiří Nedvěd. Jeho kritici mu vyčítají podíl na spolupráci s KSČM v hnutí Stačilo! v říjnových sněmovních volbách. Maláčová se nejvyššího stranického postu vzdala po neúspěchu Stačilo! ve volbách. Nedvěd po sjezdu řekl, že kapitola Stačilo! je uzavřená. Uvedl také, že odchody ze strany ho mrzí.
Po zvolení Nedvěda oznámil záměr stranu opustit další z bývalých lídrů sociální demokracie – exministr Jan Chvojka. Už po oznámení společné kandidátky s komunisty ve Stačilo! odešli ze SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda.
Ztráta důvěry, vysvětluje Birke
Birke říká, že k novému vedení strany nemá důvěru. „Politika je o lidech, hodnotách a vzájemné důvěře, a tu já k současnému vedení bohužel postrádám. Není v tom zášť, ale klidné, jasné a racionální rozhodnutí. Nyní nadešel čas soustředit veškerou energii, sílu a politické zkušenosti tam, kde to dává největší smysl a kde jsou za mnou vidět reálné výsledky, a to na město Náchod a na práci v Královéhradeckém kraji,“ sdělil Birke.
Starostou Náchoda je od roku 2010, je také krajským zastupitelem, byl i místopředsedou ČSSD (nyní SOCDEM) a poslancem. Vstup do žádného politického subjektu nyní neplánuje, dodal. „Sociální demokracii přeji na její další cestě vše dobré a hodně štěstí, ale bude to už cesta bez mé účasti,“ dodal v neděli Birke.
Nový šéf strany Nedvěd chce problémy s chybějícími financemi řešit prodejem nemovitostí strany v Kladně a Hradci Králové. Na pražský Lidový dům se záměr nevztahuje. Do vedení sociální demokraté na sobotním on-line sjezdu zvolili také Radka Scherfera jako statutárního zástupce předsedy. Ve volbě dalších tří místopředsedů uspěli Michal Chalupný, Alžběta Kálalová a Jiří Ott.
Hradecká Střelnice, jíž SOCDEM zamýšlí prodat, je po pražském Lidovém domě druhým největším majetkem strany. Řadu svých nemovitostí v regionech již prodala.
Sociální demokracie je nejstarší existující česká politická strana. V samostatném Česku byla v osmi vládách, měla pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhrála volby do sněmovny. Z dolní komory vypadla v roce 2021. Česká strana sociálně demokratická změnila název na Sociální demokracii (SOCDEM) v roce 2023. Zkratku ČSSD začala používat strana Česká suverenita sociální demokracie.