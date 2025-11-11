Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

15 minut
Sociální demokracie (SOCDEM), kdysi mocná strana se stopadesátiletou tradicí, zažívá jednu z nejhorších krizí za dobu své existence. Trápí ji obrovský úbytek členů, nezájem voličů a téměř rozprodaný majetek. Zbylí skalní sociální demokraté vkládají naděje do nadcházejícího sjezdu, který se bude konat 22. listopadu.
Dosavadní předsedkyně strany Jana Maláčová po spojení s hnutím Stačilo! a následném volebním debaklu oznámila, že se už o žádnou vysokou funkci ucházet nebude. Do užšího vedení se naopak chce vrátit někdejší šéf strany a také bývalý premiér Vladimír Špidla. Na to, jaká situace v SOCDEM aktuálně panuje i jak se do ní tradiční strana dostala, se v pořadu Reportéři ČT blíže podíval Ondřej Golis.