Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé


14. 12. 2025

Nejméně dva lidé zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších osm lidí je v nemocnici v kritickém, ale stabilizovaném stavu, uvedl na tiskové konferenci starosta města Providence Brett Smiley. Střelec je stále na svobodě, policie vyzvala studenty a zaměstnance univerzity, stejně jako obyvatele okolí, aby se ukryli.

Policie dostala oznámení o střelbě kolem 16:00 místního času (22:00 SEČ). Sobota byla druhým dnem závěrečných zkoušek končícího semestru. Vedení univerzity podle agentury AP nejprve studentům oznámilo, že střelec již byl zadržen, později však zprávu odvolalo a vyzvalo studenty i zaměstnance, aby se ukryli.

Střelba se odehrála v jedné z budov univerzity, odkud podle policistů podezřelý muž oblečený v černém poté odešel směrem na ulici.

Brownova univerzita patří do takzvané Ivy League (Břečťanové ligy), tedy skupiny sdružující osm nejprestižnějších vysokých škol severovýchodu USA. Podle AP je na ní zapsáno přes deset tisíc studentů.

Prezident Donald Trump uvedl, že byl o události informován. „Bůh žehnej obětem a rodinám obětí,“ napsal na své sociální síti.

