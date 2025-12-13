Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Pro podezření z plánování útoku pomocí automobilu na vánoční trh v oblasti města Dingolfing v Dolním Bavorsku zatkla německá policie pět mužů. Policie má podezření na islamistický motiv chystaného činu. Informovala o tom v sobotu večer agentura DPA s odvoláním na generální prokuraturu v Mnichově. O případu píše také deník Bild.

Policie podezřelé zadržela už v pátek, v sobotu byli předvedeni před soudce. Podle generální prokurátory jde o 56letého Egypťana, 37letého Syřana a tři Maročany ve věku 22, 28 a 30 let. Dle prvotního vyšetřování Egypťan údajně vyzýval k útoku v mešitě v okrese Dingolfing-Landau.

Zatím není jasné, kdy a kde přesně se měl případný útok uskutečnit ani jak konkrétní byl plán akce, sdělila prokuratura agentuře. Operaci, která vedla k zatčení mužů, řídil úřad pro boj proti extremismu a terorismu, který podle informací deníku Bild dostal klíčový tip od zahraniční rozvědky jiného státu.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann vyzdvihl práci bezpečnostních složek a poukázal na údajný islamistický motiv. „Díky vynikající spolupráci našich bezpečnostních orgánů bylo možné v nejkratším možném čase zadržet několik podezřelých osob a zabránit tak v Bavorsku potenciálnímu islamisticky motivovanému útoku,“ prohlásil ministr podle DPA.

