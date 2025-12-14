Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

Nejstarší prodemokratická strana v Hongkongu, Demokratická strana, v neděli oznámila své rozpuštění. S odvoláním na jejího předsedu to uvedla agentura AFP.
„Oficiálně oznamujeme rozpuštění strany,“ prohlásil na tiskové konferenci Lo Kin-hei, předseda Demokratické strany založené v roce 1994.
Demokratická strana bývala významnou opoziční silou, nicméně v posledních letech čelí tlaku Pekingu a mnoho jejích členů bylo uvězněno a nebo odešlo do exilu.
Strana vznikla v roce 1994 sloučením několika demokratických hnutí. Její tehdejší představitelé sehráli rozhodující roli při vypracování zásady „jedna země, dva systémy“, tedy ústavního uspořádání, které Hongkongu slibovalo vysokou míru autonomie a dodržování lidských práv poté, co Británie v roce 1997 předala správu své bývalé kolonie Číně.
V roce 2010 strana stála v čele prodemokratických protestů. Po protestech v roce 2019 ale tlak pevninské Číny na stranu a občanskou společnost v Hongkongu obecně zesílil. V roce 2020 zvolení zástupci Demokratické strany rezignovali na své mandáty v hongkongském parlamentu na protest proti zásahům ze strany Pekingu.