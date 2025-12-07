Hongkong podruhé „volil“ bez účasti opozice, o hlasování byl malý zájem


Parlamentní „volby“ v Hongkongu, ve kterých se o funkce směli ucházet pouze prověření kandidáti loajální čínské komunistické straně, poznamenala nízká volební účast. Lidé nevyslyšeli výzvy k účasti v hlasování v době kolektivního smutku po nejtragičtějším požáru za posledních osmdesát let, který město zasáhl před několika dny.

Volební místnosti zůstaly téměř prázdné. Šlo o druhé volby od reformy, která v Hongkongu vyřadila prodemokratickou opozici z volební soutěže. Všichni kandidáti jsou tak nyní loajální Pekingu a vláda pozorně sleduje i volební účast.

Ačkoli je navádění k neúčasti u hlasování trestné, mnoho místních se od „voleb“ i tak odvrátilo. „Šedesát procent voličů po desetiletí hlasovalo pro kandidáty demokratické opozice. Předpokládám, že se zdrží účasti, protože nemají žádné kandidáty,“ nechal se slyšet politolog John Burns.

Zatýkání lidi umlčelo, teď v Hongkongu končí poslední demokratická strana
Ve stínu tragického požáru

Situaci navíc zásadně ovlivnil i nedávný požár, který mezi obyvateli Hongkongu vyvolal silnou reakci. Požár obytného komplexu, v němž zemřelo nejméně 159 lidí, občanskou společnost vyburcoval. Tisíce dobrovolníků se spojily, aby obětem zajistily jídlo, přístřeší a oblečení. Vyšetřování mezitím ukázalo na podezření z korupce při udílení stavebních zakázek. Dotyčná firma podle všeho porušovala předpisy a použila hořlavé materiály.

Oheň sotva dohořel a úřady už čelí hněvu veřejnosti. Státní bezpečnost zatýká kritiky, aby je umlčela – podobně jako v pevninské Číně využívá zákony o národní bezpečnosti. Zadržela tak již autora petice požadující odpovědnost vlády, studenta vyzývajícího k nezávislému vyšetřování i bývalého místního zastupitele, který na internetu kritizoval postup úřadů.

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených
„Nebudu tolerovat žádné zločiny, zejména ty, které zneužívají tragédii, kterou prožíváme,“ vzkázal správce města John Lee.

Zatímco záchranáři vynášeli zbytky těl zuhelnatělých natolik, že je nelze identifikovat, čínské úřady vydaly bojovné prohlášení: „Hrstka vnějších nepřátelských sil využívá katastrofu k vyvolávání nepokojů a vytváření chaosu(…) Zákony o státní bezpečnosti nastavily síť a čekají. Všechny činy a slova narušující Hongkong budou zaznamenány a stíhány po celý život.“

Reakce odráží obavy z opakování sociálních nepokojů z roku 2019. Okolí vyhořelého areálu tu dobu připomíná: truchlící v černém, dobrovolníci a zdi polepené vzkazy. Semknutí komunity bývalo typické pro občanskou společnost v kdysi liberálním městě, než tuto praxi umlčely represivní zásahy.

Hongkongskému aktivistovi hrozí doživotí, ve vězení je již skoro pětinu života
