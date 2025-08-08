V Hongkongu začal další proces s prodemokratickým aktivistou Joshuou Wongem. Úřady vznesly nové závažné obvinění týkající se státní bezpečnosti – tentokrát jde o spolčování se zahraničními silami. Hrozí mu doživotí. Ve vězení byl už několikrát, momentálně je za mřížemi přes čtyři roky. Podle kritiků ho tam Čína chce udržet co nejdéle. Soud zatím rozhodl, že případ předá vyšší instanci.
Hongkongskému aktivistovi hrozí doživotí, ve vězení je již skoro pětinu života
Wongovi bylo patnáct, když se přidal k demokratům. Zmobilizoval studenty, aby se vzepřeli nacionalistické výchově. Později se stal hlavní postavou takzvaného deštníkového hnutí. České televizi v roce 2017 řekl, že je odhodlaný bojovat za volební právo, které bylo Hongkongu slíbeno před návratem pod čínskou správu. Založil politickou stranu, ale úřady mu zakázaly kandidovat.
Dnes mu je 28 let a skoro pětinu života strávil ve vězení. Odpykává si různé tresty – od těch za nepovolené demonstrace až po ten nejtěžší za podvracení státu. Měl být propuštěn v lednu 2027. Nové obvinění ze spolčení se zahraničními silami znamená, že zůstane za mřížemi mnohem déle.
„Trestné činy proti národní bezpečnosti jsou mimořádně závažné a my budeme rozhodně usilovat o odpovědnost v souladu se zákonem,“ uvedl správce Hongkongu John Lee.
Nejbližší přátelé jsou v exilu. Nathan Law uprchl, když vešel v platnost zákon o státní bezpečnosti. Agnes Chowová si odseděla sedm měsíců a poté odešla do Kanady. Oba jsou na seznamu hledaných. Wongovi první administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zamítla azyl. Při jednom z posledních soudů před odchodem z lavice obžalovaných vykřikl „miluji Hongkong“.