Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
Počet obětí se může ještě zvýšit, pátrání po pozůstatcích obětí v sutinách budov bude podle policie trvat zřejmě ještě tři týdny. Úřady nyní stále pohřešují tři desítky lidí. „Abychom se vyhnuli podobným tragédiím, zřídím soudcem vedený nezávislý výbor, aby prověřil příčiny (požáru), jeho rychlé šíření a další související problémy,“ řekl na tiskové konferenci správce města John Lee.
Vyšetřovatelé prohledali pět ze sedmi vyhořelých výškových budov a nalezli v nich těla obyvatel na schodech či střechách.
Kromě patnácti zadržených z neúmyslného zabití oznámily protikorupční úřady také zadržení dvanácti lidí kvůli možné korupci. Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.
Čínské úřady varovaly, že nepřipustí politické zneužití požáru. V této souvislosti zmínily riziko propadu Hongkongu do chaosu, jako tomu bylo v roce 2019. Tehdy se ve městě konaly rozsáhlé prodemokratické protesty, což vedlo k politické krizi, poznamenala agentura Reuters.