Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.

Počet obětí se může ještě zvýšit, pátrání po pozůstatcích obětí v sutinách budov bude podle policie trvat zřejmě ještě tři týdny. Úřady nyní stále pohřešují tři desítky lidí. „Abychom se vyhnuli podobným tragédiím, zřídím soudcem vedený nezávislý výbor, aby prověřil příčiny (požáru), jeho rychlé šíření a další související problémy,“ řekl na tiskové konferenci správce města John Lee.

Vyšetřovatelé prohledali pět ze sedmi vyhořelých výškových budov a nalezli v nich těla obyvatel na schodech či střechách.

Kromě patnácti zadržených z neúmyslného zabití oznámily protikorupční úřady také zadržení dvanácti lidí kvůli možné korupci. Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.

Čínské úřady varovaly, že nepřipustí politické zneužití požáru. V této souvislosti zmínily riziko propadu Hongkongu do chaosu, jako tomu bylo v roce 2019. Tehdy se ve městě konaly rozsáhlé prodemokratické protesty, což vedlo k politické krizi, poznamenala agentura Reuters.

Záplavy a sesuvy půdy si na Sumatře a Srí Lance vyžádaly více než tisíc obětí

Na více než 750 se vyšplhal počet obětí záplav na indonéském ostrově Sumatra, uvádí agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroje. Více než 500 lidí úřady pohřešují. S odvoláním na vládní úřady o tom informovala agentura AFP s tím, že domovy muselo opustit milion lidí. Na Srí Lance se počet podle úřadů obětí sesuvů půdy a záplav vyšplhal na 410. Přes 330 lidí je pohřešováno.
05:31Aktualizovánopřed 28 mminutami

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
před 46 mminutami

Ozonová díra nad Antarktidou se letos zacelila nejdříve za pět let

Díra v ozonové vrstvě nad Antarktidou se zacelila 1. prosince. Uvedla to unijní služba Copernicus, podle níž tento každoroční fenomén letos skončil nejdříve od roku 2019. Letošní ozonová díra byla také už druhý rok po sobě relativně malá ve srovnání s velkými a déle trvajícími stavy v letech 2020 až 2023. To podporuje naděje, že se ozonovou díru nad Antarktidou daří uzavírat.
před 1 hhodinou

Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

Napětí v oblasti Afrického rohu rychle stoupá. Etiopie zintenzivnila úsilí o znovuzískání přístupu k Rudému moři a hrozí Eritreji obsazením přístavu Assab. Sousední zemi zároveň obviňuje z podpory rebelů a snah o obnovení občanské války. Eritrea, jedna z nejbrutálnějších diktatur světa, to odmítá. A varuje Addis Abebu před překročením „červené linie“.
před 4 hhodinami

Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

Americký prezident Donald Trump zpochybnil řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu a hrozí za to vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který prozatím těsně vede o 515 hlasů.
před 4 hhodinami

Trump změnil přístup USA k západní hemisféře a obnovil logiku Monroeovy doktríny

Donald Trump po svém návratu do Bílého domu obrátil pozornost USA zpět k západní hemisféře. Podle řady analytiků oživil principy dřívější Monroeovy doktríny a usiluje o znovunastolení americké dominance, zejména v Latinské Americe. Takzvaná „Donroeova doktrína“ se projevuje ekonomickým tlakem, odměňováním spřízněných lídrů, trestáním odpůrců i největší vojenskou přítomností v regionu za poslední desetiletí.
před 5 hhodinami

Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula

Americký prezident Donald Trump během nedávného telefonátu s Nicolásem Madurem vyzval autoritářského vůdce Venezuely, aby do týdne s rodinou opustil zemi. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Reuters. Lhůta podle ní uplynula před týdnem v pátek, neboť hovor se konal 21. listopadu.
před 9 hhodinami

Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti rozpočtovému plánu vlády

Tisíce Bulharů demonstrovaly v hlavním městě Sofii a dalších městech proti rozpočtovému plánu tamní vlády na příští rok. Je prvním v historii země, který vláda připravila v eurech. Bulharsko v lednu 2026 přijme společnou evropskou měnu.
před 11 hhodinami
