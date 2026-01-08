SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 8. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 8. ledna 2026.
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, nejbližší společné jednání vlád obou zemí bude v Česku, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer) po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ve čtvrtek přijel do Bratislavy na oficiální návštěvu Slovenska. Babiš dodal, že setkání vlád by se mělo konat 31. března. Český premiér jednal také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
Pavel s Macinkou se obviňují z faulů
Prezident Petr Pavel se ohradil proti výrokům šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky – zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů či ústavních soudců z úst ministra považuje za krajně nevhodné. Macinkova slova zpochybňující nestrannost ústavních soudců v pořadu Interview ČT24 označil za politický faul. Macinka zase řekl, že nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem může vnímat jako prezidentův ústavní faul. Ústavní soud je podle svého předsedy Josefa Baxy nestranný.
V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem
V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací
Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby USA opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Bílý dům bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že Trumpova kroku lituje.
Venezuela oznámila propouštění vězňů
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl ani konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména.
Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let
Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení
Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné. Poškozeným musí podle rozsudku mladistvý nahradit škodu.
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit
Rusko podniklo v noci na čtvrtek další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetiku, nejvíce utrpěly Dněpropetrovská a Záporožská oblast, uvedl tamní ministr Artem Nekrasov. Oba regiony se dle něj ocitly téměř zcela bez elektřiny, k ránu zůstávalo bez proudu asi 800 tisíc spotřebitelů v Dněpropetrovské oblasti. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby je v regionu přes milion odběratelů bez vody a tepla. V Záporožské oblasti se podařilo zásobování elektřinou obnovit, píše Ukrinform.
Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci
Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.