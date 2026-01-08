SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 8. ledna


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 8. ledna 2026.

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, nejbližší společné jednání vlád obou zemí bude v Česku, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer) po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ve čtvrtek přijel do Bratislavy na oficiální návštěvu Slovenska. Babiš dodal, že setkání vlád by se mělo konat 31. března. Český premiér jednal také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) a slovenský premiér Robert Fico (Smer)


Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

Prezident Petr Pavel se ohradil proti výrokům šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky – zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů či ústavních soudců z úst ministra považuje za krajně nevhodné. Macinkova slova zpochybňující nestrannost ústavních soudců v pořadu Interview ČT24 označil za politický faul. Macinka zase řekl, že nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem může vnímat jako prezidentův ústavní faul. Ústavní soud je podle svého předsedy Josefa Baxy nestranný.

Petr Pavel


V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.

Demonstrující proti postupu ICE v Minneapolisu
Členové ICE a policisté na místě střelby v Minneapolisu (7. ledna 2026)


Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby USA opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Bílý dům bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že Trumpova kroku lituje.

Prezident USA Donald Trump


Venezuela oznámila propouštění vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl ani konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména.

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez


Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.

Pochod za propuštění venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura v Caracasu (7. ledna 2026)


Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné. Poškozeným musí podle rozsudku mladistvý nahradit škodu.

Líčení s mladistvým u Krajského soudu v Hradci Králové (24. října 2025)


Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Rusko podniklo v noci na čtvrtek další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetiku, nejvíce utrpěly Dněpropetrovská a Záporožská oblast, uvedl tamní ministr Artem Nekrasov. Oba regiony se dle něj ocitly téměř zcela bez elektřiny, k ránu zůstávalo bez proudu asi 800 tisíc spotřebitelů v Dněpropetrovské oblasti. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby je v regionu přes milion odběratelů bez vody a tepla. V Záporožské oblasti se podařilo zásobování elektřinou obnovit, píše Ukrinform.

Následky ruského dronového útoku – ilustrační snímek (6. prosince 2025)


Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.

Zelený led na Lipně

Uživatelé zneužívají AI na sociální síti X, aby lidi na fotkách zbavili oblečení

Platformu X zaplavily v posledních dnech fotografie lidí, ze kterých uživatelé odstranili oblečení pomocí modelu umělé inteligence (AI) Grok. I děti a nezletilí patří mezi poškozené touto praktikou. Podmínky sociální sítě X sice formálně zakazují takové jednání, Grok však ale vyhovuje požadavku na vytvoření takového obsahu. Grok už loni umožnil vytvářet fotografie známých osobností s rasistickým podtextem nebo v kompromitujících situacích. Společnost xAI miliardáře Elona Muska, provozující X a Grok, už oznámila, že zakročí.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 8. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 7. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 7. ledna 2026.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Warner Bros stále odmítá Paramount, upřednostňuje převzetí Netflixem

Správní rada americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) jednomyslně odmítla upravenou nabídku na převzetí od firmy Paramount Skydance za 108,4 miliardy dolarů (2,25 bilionu korun). Je podle ní horší než dohoda, kterou už má uzavřenou se společností Netflix. Warner Bros zároveň vyzval své akcionáře, aby nenabízeli Paramountu své akcie, uvedla agentura Bloomberg.
včera v 14:29

SOUHRN: Zásadní události úterý 6. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 6. ledna 2026.
6. 1. 2026

Startuje DouČTo pro deváťáky mířící k přijímačkám

V úterý v 18 hodin startuje nový projekt České televize DouČTo. Je určen pro žáky devátých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Redakce ČT edu jím navazuje na své předchozí formáty k přijímačkám na střední školy v podobě videí, pracovních listů a informačních brožur. Livestreamový pořad povede zkušený lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky, který žáky provede typovými úlohami z češtiny a matematiky.
6. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 5. ledna 2026.
5. 1. 2026
