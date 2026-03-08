SOUHRN: Zásadní události neděle 8. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. března 2026.
Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů, přičemž zabily čtyři lidi, oznámil podle agentury AFP íránský představitel ve státní televizi. V důsledku úderů na ropná zařízení v sobotu pozdě večer Teheránem a nedalekým Karadžem otřásly výbuchy a objevily se obrovské ohnivé koule, napsal deník The New York Times (NYT). Další izraelský úder, který v noci na neděli zasáhl hotel v centru Bejrútu, zabil čtyři lidi, uvedlo libanonské ministerstvo obrany. Dalších deset lidí zranil. Izraelská armáda uvedla, že cílem úderu v Bejrútu byli velitelé íránských jednotek Kuds. Další blízkovýchodní země hlásí údery ze strany Teheránu.
Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr
Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v Česku o další koruny. Nafta se v sobotu prodávala za průměrných 38,01 koruny za litr, což je o tři koruny více než ve středu. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od středy do soboty zvýšila v průměru o 1,24 koruny na 35,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
V Praze přistál další repatriační let z Dubaje
V Praze v noci na neděli přistál repatriační let z Dubaje, který ze Spojených arabských emirátů dopravil do Česka 189 lidí. Repatriační let ze saúdskoarabského Rijádu a pravidelná linka z Dubaje mají několikahodinová zpoždění, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
Hnutí STAN podle modelu Kantaru přeskočilo ODS, dál vede ANO
V čele únorového volebního modelu agentury Kantar CZ zůstává s velkým náskokem hnutí ANO. Na druhé místo se dostalo hnutí STAN, které těsně předstihlo ODS. Následují čtvrtí Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček
Vládní koalice nezvolí Víta Rakušana (STAN) místopředsedou sněmovny, řekli v Otázkách Václava Moravce Tomio Okamura (SPD) a Radek Vondráček (ANO). Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) koalice nedodržuje dohody. „Mně to přijde velmi farizejské a účelové,“ řekla Miroslava Němcová (ODS). Hosté také hovořili o vnímání ústavních činitelů či o aktuálním dění spojeném s konfliktem na Blízkém východě.
Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU
Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze.
Václav Moravec končí v České televizi
Moderátor Václav Moravec oznámil, že po 21 letech končí v České televizi. Uvedl to na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize. Její mluvčí Michal Pleskot na dotaz ČTK uvedl, že o Moravcově rozhodnutí skončit vedení televize ani jejího zpravodajství předem nevědělo. Odmítl, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce.