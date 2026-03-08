SOUHRN: Zásadní události neděle 8. března


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. března 2026.

Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů, přičemž zabily čtyři lidi, oznámil podle agentury AFP íránský představitel ve státní televizi. V důsledku úderů na ropná zařízení v sobotu pozdě večer Teheránem a nedalekým Karadžem otřásly výbuchy a objevily se obrovské ohnivé koule, napsal deník The New York Times (NYT). Další izraelský úder, který v noci na neděli zasáhl hotel v centru Bejrútu, zabil čtyři lidi, uvedlo libanonské ministerstvo obrany. Dalších deset lidí zranil. Izraelská armáda uvedla, že cílem úderu v Bejrútu byli velitelé íránských jednotek Kuds. Další blízkovýchodní země hlásí údery ze strany Teheránu.

Více k tématu
Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu
Následky americko-izraelských úderů na palivové nádrže v ropné rafinerii v Teheránu
Kontext
Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu
Donald Trump
Kontext
Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch
Policisté provádějí inspekci americké ambasády v Oslu


Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr

Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v Česku o další koruny. Nafta se v sobotu prodávala za průměrných 38,01 koruny za litr, což je o tři koruny více než ve středu. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od středy do soboty zvýšila v průměru o 1,24 koruny na 35,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Více k tématu
Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr
Ilustrační foto
Kontext
Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné
Jiří Rusnok v Otázkách Václava Moravce


V Praze přistál další repatriační let z Dubaje

V Praze v noci na neděli přistál repatriační let z Dubaje, který ze Spojených arabských emirátů dopravil do Česka 189 lidí. Repatriační let ze saúdskoarabského Rijádu a pravidelná linka z Dubaje mají několikahodinová zpoždění, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

Více k tématu
V Praze přistál další repatriační let z Dubaje
Ilustrační foto


Hnutí STAN podle modelu Kantaru přeskočilo ODS, dál vede ANO

V čele únorového volebního modelu agentury Kantar CZ zůstává s velkým náskokem hnutí ANO. Na druhé místo se dostalo hnutí STAN, které těsně předstihlo ODS. Následují čtvrtí Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

Více k tématu
Hnutí STAN podle modelu Kantaru přeskočilo ODS, dál vede ANO
Předseda STAN Vít Rakušan


Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček

Vládní koalice nezvolí Víta Rakušana (STAN) místopředsedou sněmovny, řekli v Otázkách Václava Moravce Tomio Okamura (SPD) a Radek Vondráček (ANO). Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) koalice nedodržuje dohody. „Mně to přijde velmi farizejské a účelové,“ řekla Miroslava Němcová (ODS). Hosté také hovořili o vnímání ústavních činitelů či o aktuálním dění spojeném s konfliktem na Blízkém východě.

Více k tématu
Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček
Otázky Václava Moravce


Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU

Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze.

Více k tématu
Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU
Příznivci strany Zelených v německých zemských volbách v Bádensku-Württembersku


Václav Moravec končí v České televizi

Moderátor Václav Moravec oznámil, že po 21 letech končí v České televizi. Uvedl to na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize. Její mluvčí Michal Pleskot na dotaz ČTK uvedl, že o Moravcově rozhodnutí skončit vedení televize ani jejího zpravodajství předem nevědělo. Odmítl, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce.

Více k tématu
Václav Moravec končí v České televizi
Moderátor Václav Moravec

Výběr redakce

Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU

Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU

před 29 mminutami
Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr

Paliva v Česku dál zdražují, cena nafty stoupla od středy o tři koruny za litr

před 1 hhodinou
Václav Moravec končí v České televizi

Václav Moravec končí v České televizi

14:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

Rusnok: Snižovat kvůli drahé ropě spotřební daň by bylo nebezpečné

před 2 hhodinami
Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

Trump vyloučil zapojení Kurdů do války a zlehčuje zprávy o ruské pomoci Íránu

00:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu

Izrael a USA od začátku konfliktu poprvé zasáhly íránskou energetickou infrastrukturu

03:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček

Rakušana místopředsedou sněmovny nezvolíme, uvedli Okamura a Vondráček

11:59Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Dokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události neděle 8. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. března 2026.
před 24 mminutami

Václav Moravec končí v České televizi

Moderátor Václav Moravec oznámil, že po 21 letech končí v České televizi. Uvedl to na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize. Její mluvčí Michal Pleskot na dotaz ČTK uvedl, že o Moravcově rozhodnutí skončit vedení televize ani jejího zpravodajství předem nevědělo. Odmítl, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce.
14:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

O čem plánujeme informovat v neděli 8. března

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 7. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 7. března 2026.
včera v 18:30

Kniha o mediální češtině luští oříšek, jaké exemplární příklady jsou na vině

Lingvistka Lucie Jílková v knize Jak moc nás to posunulo? nabízí odpověď, jak jsou na tom s čistotou češtiny média. A nezní příliš lichotivě.
včera v 09:00

SOUHRN: Zásadní události pátku 6. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. března 2026.
6. 3. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. března 2026.
5. 3. 2026Aktualizováno5. 3. 2026

ÚOHS zastavil správní řízení se Seznam.cz, firma upravila podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou podezíral ze zneužití dominantního postavení. Důvodem byla cenová pravidla inzerce pro realitní zprostředkovatele na serveru Sreality.cz. Úřad zastavil řízení poté, co Seznam navrhl, že pravidla upraví. Rozhodnutí je pravomocné. Seznam zavede nový obchodní model Srealit od začátku dubna.
5. 3. 2026Aktualizováno5. 3. 2026
Načítání...