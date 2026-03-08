Václav Moravec končí v České televizi

Moderátor Václav Moravec oznámil, že po 21 letech končí v České televizi. Uvedl to na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize.
„Náš čas se naplnil – na část našeho rozhovoru, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ oznámil Moravec na závěr debaty.
Dodal, že nechce zklamávat důvěru diváků nejsledovanějšího nedělního diskusního pořadu „posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti“. Dodal, že takováto vyváženost podle jeho názoru ničí veřejnou službu.
Možný odchod z veřejnoprávní televize naznačil moderátor počátkem roku v souvislosti s tehdejšími diskusemi o vyváženosti Otázek. Kvůli nim vedení televize odstavilo koncem ledna dlouholetou hlavní dramaturgyni pořadu Hanu Andělovou. Souviselo to s tím, že do pořadu nebyl devět let zván předseda SPD Tomio Okamura. Poukazovali na to dlouhodobě i někteří členové Rady České televize.
Okamura po letech jako host do diskuse přišel. Jako současný předseda sněmovny patřil k aktérům debaty se svými třemi předchůdci v čele dolní parlamentní komory. Nevyhnul se roztržce s Moravcem, podle něhož Okamura nedodržoval pravidla diskuse. „Ani nevíte, jakou otázku jsem vám kladl, protože si pořád melete svou,“ řekl Moravec Okamurovi. Předseda SPD se proti moderátorovu hodnocení ohradil.