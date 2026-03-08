Václav Moravec končí v České televizi


Moderátor Václav Moravec oznámil, že po 21 letech končí v České televizi. Uvedl to na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize.

„Náš čas se naplnil – na část našeho rozhovoru, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ oznámil Moravec na závěr debaty.

Dodal, že nechce zklamávat důvěru diváků nejsledovanějšího nedělního diskusního pořadu „posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti“. Dodal, že takováto vyváženost podle jeho názoru ničí veřejnou službu.

Možný odchod z veřejnoprávní televize naznačil moderátor počátkem roku v souvislosti s tehdejšími diskusemi o vyváženosti Otázek. Kvůli nim vedení televize odstavilo koncem ledna dlouholetou hlavní dramaturgyni pořadu Hanu Andělovou. Souviselo to s tím, že do pořadu nebyl devět let zván předseda SPD Tomio Okamura. Poukazovali na to dlouhodobě i někteří členové Rady České televize.

Otázky Václava Moravce

Okamura po letech jako host do diskuse přišel. Jako současný předseda sněmovny patřil k aktérům debaty se svými třemi předchůdci v čele dolní parlamentní komory. Nevyhnul se roztržce s Moravcem, podle něhož Okamura nedodržoval pravidla diskuse. „Ani nevíte, jakou otázku jsem vám kladl, protože si pořád melete svou,“ řekl Moravec Okamurovi. Předseda SPD se proti moderátorovu hodnocení ohradil.

Václav Moravec končí v České televizi

Moderátor Václav Moravec oznámil, že po 21 letech končí v České televizi. Uvedl to na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize.
