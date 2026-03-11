Vůdce Íránu utrpěl při útocích zranění, ale je v pořádku, tvrdí prezidentův syn

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí je navzdory zraněním v pořádku a v bezpečí, uvedl ve středu podle agentury AFP syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján. Deník The New York Times (NYT) s odkazem na íránské a izraelské zdroje napsal, že Chameneí mladší v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února utrpěl zranění nohou.
„Slyšel jsem zprávy, že pan Modžtaba Chameneí byl zraněn. Zeptal jsem se přátel, kteří mají kontakty. Řekli mi, že je díky bohu v pořádku,“ uvedl syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján, který je vládním poradcem.
Otec Modžtaby Chameneího, Alí Chameneí, jakož i žena a syn nového vůdce, byli zabiti v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února. Chameneí mladší, jehož jako nástupce vybralo v neděli 8. března íránské Shromáždění znalců, nebyl od začátku nynější války spatřen na veřejnosti. O jeho zranění se již několik dní spekuluje, jelikož íránská televize jej bez bližších podrobností označila za zraněného ve válce.
Zřejmě jde o zranění nohou
Deník NYT s odkazem na tři íránské zdroje hovořící pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že Modžtaba Chameneí byl zraněn v první den americko-izraelských úderů a utrpěl mimo jiné zranění nohou. Podle zdrojů, kterým informaci sdělili výše postavení představitelé vlády, je nový nejvyšší duchovní při vědomí a nachází se na velmi zabezpečeném tajném místě, odkud je omezená komunikace.
Dva izraelské vojenské zdroje NYT sdělily, že Izrael na základě svých zpravodajských informací rovněž dospěl k závěru, že současný náboženský vůdce Íránu utrpěl 28. února zranění nohou. Rozsah jeho zranění však není znám.
Modžtaba Chameneí od svého zvolení nevydal písemné prohlášení ani se neobjevil na videu, připomněl deník NYT. Když se minulý pátek objevily zprávy, že je favoritem na příštího vůdce Íránu, shodily izraelské stíhačky bomby schopné ničit bunkry na pozůstatky rezidence Alího Chameneího v Teheránu, píše NYT s odkazem na satelitní snímky. Podle íránských činitelů ale nejvyšší duchovní na místě nebyl.
Reuters s odvoláním na vysoké íránské zdroje píše, že volbu Chameneího mladšího novým vůdcem země prosadily Íránské revoluční gardy, protože ho považují za poddajnější verzi svého otce a věří, že bude podporovat jejich tvrdou politiku.
Gardy, již dříve velmi mocné, získaly od začátku války ještě větší vliv a rychle překonaly obavy vysokých politických a duchovních představitelů, jejichž odpor proti této volbě o několik hodin zpozdil oznámení výsledku, uvedly zdroje agentury Reuters.
Načítání...