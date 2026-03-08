Shromáždění znalců vybralo nejvyšším duchovním vůdcem Íránu Modžtabu Chameneího

Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Informovaly o tom v neděli večer SEČ zpravodajské agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí nejvyšší duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.
Modžtabu Chameneího, který v hierarchii íránských duchovních působil na střední úrovni, členové íránské vládnoucí elity dlouhodobě považovali za potenciálního nástupce svého otce, napsala agentura Reuters.
Ačkoli íránská vládnoucí ideologie nesouhlasí s principem dědičné nástupnictví, tak Chamenení má silnou podporu ze strany mocných revolučních gard a stále vlivných členů kanceláře jeho zesnulého otce.