Izraelský úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi, uvádí úřady


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Izraelský úder, který v noci na neděli zasáhl hotel v centru Bejrútu, zabil čtyři lidi. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo obrany. Dalších deset lidí zranil. Izraelská armáda v sobotu večer oznámila novou vlnu úderů na sousední zemi. Později uvedla, že cílem úderu v Bejrútu byli velitelé íránských jednotek Kuds.

Úder zřejmě zasáhl nejméně jeden pokoj hotelu, který se nachází na bejrútském nábřeží. Podle agentury Reuters jsou v něm ubytováni lidé, kteří kvůli novým bojům museli opustit své domovy.

Izraelská armáda o útoku v Bejrútu uvedla, že cílem úderu byli klíčoví velitelé íránských jednotek Kuds v Libanonu. Tyto jednotky spadají pod íránské revoluční gardy a podle Izraele slouží jako spojení mezi Teheránem a Hizballáhem.

Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Izrael útoky na sousední zemi spustil na začátku týdne v reakci na úder šíitského hnutí Hizballáh, které je spojencem Íránu, z libanonského území. Izrael spolu s USA navíc od soboty 28. února útočí na Írán. V sobotu odpoledne libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské údery zabily 294 lidí. Po tomto prohlášení pak ministerstvo informovalo o osmi mrtvých na jihu Libanonu za celou sobotu. Izrael tvrdí, že útočí na cíle spojené s Hizballáhem.

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Izrael a USA pokračují v úderech proti Íránu, které zahájily v sobotu 28. února 2026. Při úderech zemřel íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a desítky dalších vysokých představitelů tamního režimu. Teherán v reakci spustil protiútok například na izraelský Tel Aviv, ale i na cíle v dalších zemích regionu. Satelitní snímky přibližují způsobené škody.
2. 3. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump vyloučil zapojení Kurdů do války s Íránem

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyloučil zapojení kurdských bojovníků do konfliktu s Íránem, píše agentura AP. Válka je už tak podle šéfa Bílého domu dost komplikovaná. Trump také zpochybnil zprávy, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro boj s USA, a zopakoval, že nemá zájem s Íránem vyjednávat.
před 5 hhodinami

Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo sedmnáct zemí. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Rusko zasáhlo bytový dům v Charkově, mezi jedenácti mrtvými jsou děti

Rusové masivně zaútočili na Ukrajinu, v Charkově zasáhli bytový dům a zabili nejméně jedenáct lidí včetně dvou dětí. Jeden člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Zraněné hlásí i další města, náletu čelil také Kyjev a ukrajinské železnice. Moskva na sousední zemi zaútočila třemi desítkami raket a téměř pěti sty drony. Kromě toho shodila leteckou pumu na Kramatorsk, který hlásí zraněné včetně dětí.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoUSA mají problém s íránskými drony, řešení může přinést Ukrajina

Íránské drony jsou větší problém, než jsme očekávali, a ani v dalších fázích války nebudeme schopni sestřelovat všechny, přiznali podle televizní stanice CNN za zavřenými dveřmi americký ministr obrany Pete Hegseth a šéf Sboru náčelníků štábů Dan Cane. Íránské drony létají nízko a pro obránce je těžké je zachytit radary, takže umí zaútočit bez varování. Teherán jich má dostatečnou zásobu na několik měsíců, a tak Spojené státy americké hledají způsob, jak jim čelit. Řešení může přinést Ukrajina, která již má s obranou proti dronům bohaté zkušenosti, může nabídnout svoje know-how i prodej vlastní technologie, informovala Zóna ČT24.
před 6 hhodinami

Írán schválil pozastavení útoků na okolní země. Údery však pokračovaly

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě v sobotu podnikl další údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Spojené státy uvedly, že v prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu

Izrael má pro další fázi války s Íránem propracovaný plán s mnoha překvapeními. Podle agentury AP to v sobotu večer uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj destabilizovat režim v Teheránu a umožnit změnu. Netanjahu vyzval příslušníky íránských revolučních gard, aby složili zbraně. Slíbil, že pokud tak učiní, nebude jim ublíženo. USA a Izrael zahájily údery na Írán minulou sobotu.
před 7 hhodinami
