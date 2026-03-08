Izraelský úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi, uvádí úřady

Izraelský úder, který v noci na neděli zasáhl hotel v centru Bejrútu, zabil čtyři lidi. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo obrany. Dalších deset lidí zranil. Izraelská armáda v sobotu večer oznámila novou vlnu úderů na sousední zemi. Později uvedla, že cílem úderu v Bejrútu byli velitelé íránských jednotek Kuds.
Úder zřejmě zasáhl nejméně jeden pokoj hotelu, který se nachází na bejrútském nábřeží. Podle agentury Reuters jsou v něm ubytováni lidé, kteří kvůli novým bojům museli opustit své domovy.
Izraelská armáda o útoku v Bejrútu uvedla, že cílem úderu byli klíčoví velitelé íránských jednotek Kuds v Libanonu. Tyto jednotky spadají pod íránské revoluční gardy a podle Izraele slouží jako spojení mezi Teheránem a Hizballáhem.
Izrael útoky na sousední zemi spustil na začátku týdne v reakci na úder šíitského hnutí Hizballáh, které je spojencem Íránu, z libanonského území. Izrael spolu s USA navíc od soboty 28. února útočí na Írán. V sobotu odpoledne libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské údery zabily 294 lidí. Po tomto prohlášení pak ministerstvo informovalo o osmi mrtvých na jihu Libanonu za celou sobotu. Izrael tvrdí, že útočí na cíle spojené s Hizballáhem.