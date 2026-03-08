Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení, druhá je CDU


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze.

Sociální demokracie (SPD), která je součástí celoněmecké vlády, dostala podle prognóz jen 5,5 procenta hlasů, a do zemského sněmu se tak dostala jen těsně. Výrazně si oproti předchozím volbám polepšila Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit. Dostala kolem 18 procent hlasů.

Připravujeme podrobnosti.

