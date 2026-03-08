Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch


Noční výbuch u amerického velvyslanectví v Oslu by mohl souviset se současnou bezpečnostní situací, podezřelý zatím nebyl identifikován, oznámila podle agentury Reuters norská policie. Příčiny výbuchu, při kterém nikdo neutrpěl zranění, neuvedla. K incidentu došlo týden poté, co Spojené státy a Izrael zahájily vzdušné údery na Írán, který podezírají ze snahy získat jadernou zbraň.

„Je přirozené vnímat to v kontextu současné bezpečnostní situace,“ řekl o explozi v Oslu policejní mluvčí Frode Larsen. Podle něj mohlo jít o útok zaměřený na velvyslanectví Spojených států. Policie uvedla, že zvažuje několik hypotéz. „Podle jedné z nich se jednalo o teroristický čin, ale nesledujeme pouze tuto stopu. Musíme připustit i jiné příčiny,“ uvedl Larsen.

Další policejní mluvčí Mikael Dellemyr předtím uvedl, že policie dostala kolem 01:00 informaci o výbuchu v okolí americké ambasády. „Krátce na to jsme přijeli na místo a potvrdili jsme, že nastal výbuch, který zasáhl americké velvyslanectví,“ uvedl. Exploze podle něj způsobila jen menší škody a zasáhla vstup na konzulární oddělení.

U americké ambasády byla posílena policejní přítomnost a policie zpřísňuje bezpečnostní opatření i jinde v Oslu. Úroveň hrozby v Norsku zůstává na třetím stupni z pěti, kde se nachází od roku 2024.

Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide podle agentury AFP incident označil za „nepřijatelný“ a uvedl, že je v kontaktu s ministryní spravedlnosti Astri Aasovou-Hansenovou a s chargé d'affaires amerického velvyslanectví Ericem Meyerem.

