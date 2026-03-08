V Praze přistál další repatriační let z Dubaje

V Praze v noci na neděli přistál repatriační let z Dubaje, který ze Spojených arabských emirátů dopravil do Česka 189 lidí. Repatriační let ze saudskoarabského Rijádu a pravidelná linka z Dubaje mají několikahodinová zpoždění, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Z Prahy do Dubaje, kde se podle údajů ministerstva zahraničních věcí nachází nejvíc českých turistů, odletí pravidelná linka Smartwings.
„Společnost Smartwings i dnes pokračuje se zajišťováním letů z konfliktem zasaženého Blízkého východu,“ uvedla Dufková. Situaci podle ní komplikuje uzavírání letišť v regionu, ale také povinné přestávky pro odpočinek posádek. Z těchto důvodů podle ní nabral zpoždění mimo jiné i repatriační let z Rijádu.
V cestovatelském systému Drozd je k neděli registrováno asi 3750 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Je to zhruba o 550 méně než v sobotu. Vyplývá to z informací, které poskytlo ministerstvo zahraničí.
Většina z aktuálně registrovaných lidí ale podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) neprojevila zájem o návrat do Česka. Do válkou zasažené oblasti míří repatriační lety a stroje komerčních společností. Ve čtvrtek obnovila lety i společnost Emirates. Podle sobotních informací pražského letiště od začátku konfliktu přiletělo do Prahy 4833 cestujících.
Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti.