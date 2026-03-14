SOUHRN: Zásadní události soboty 14. března


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 14. března 2026.

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech

Íránské drony zasáhly ropnou infrastrukturu u města Fudžajra ve Spojených arabských emirátech. Z areálu podle agentury Reuters stoupá hustý černý dým. K útoku došlo poté, co Teherán vyzval obyvatele Fudžajry a dalších dvou ropných přístavů v zemi, aby jejich okolí opustili. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro devadesát procent íránského vývozu ropy.

Dým po dopadu zbytků zničeného dronu v průmyslové oblasti ve městě Fudžajra v Emirátech


Státy EU schválily prodloužení protiruských sankcí

Členské státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny, potvrdily diplomatické zdroje. Prodloužení o dalších šest měsíců do poslední chvíle blokovaly Slovensko a Maďarsko, dvě jména byla nakonec ze sankčního seznamu odebrána. Bez nynějšího potvrzení by sankce v neděli večer přestaly platit.

Vlajky Evropské unie, ilustrační foto


Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na sobotu nejméně dvanáct zdravotníků, uvedlo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Letectvo židovského státu v odvetě za útoky teroristického hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k přímým jednáním o příměří. Podle izraelského deníku Ha’arec by je představitelé Izraele a Libanonu měli v příštích dnech zahájit.

Z jižního předměstí Bejrútu stoupají oblaka dýmu po izraelských útocích (13. března)


Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval na telegramu šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a podle ukrajinské tajné služby také trajekty v Kerčském průlivu.

Výbuch rakety osvětluje oblohu nad Kyjevem během ruského raketového a dronového útoku v rámci ruské invaze na Ukrajinu, 14. března 2026


Alternativní Nobelovy ceny končí v USA

Udělování humoristických Ig Nobelových cen se po více než třiceti letech přesune ze Spojených států do Švýcarska. Zakladatel akce Marc Abrahams už totiž nepovažuje USA za bezpečnou zemi pro hosty cen. Abrahams uvedl, že za rozhodnutím stojí vývoj ve Spojených státech za poslední rok, což odpovídá návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Vyhlašování Ig Nobelových cen roku 2019

